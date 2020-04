Elroni rongid ei suuda tipptundidel 2+2 reeglit tagada

Kui palju inimesi korraga rongis sõidab, sõltub Elroni juhatuse esimehe Merike Saksa sõnul paljudest asjaoludest: nädalapäevast, kellaajast ja suunast, kuhu nad sõidavad. Eriolukorra ajal on aga ka täituvuse prognoosimine ja selle järgi veeremite komplekteerimine keeruliseks muutunud.

"Kui me vanasti – või no veel mõni kuu tagasi – suutsime suhteliselt täpselt ennustada, millised rongid meil on väga täis, siis see praegune olukord on ka meile tegelikult natuke ennustamatu. Inimesed ei käitu vanade mustrite järgi, mistõttu me kohati peame reageerima, mitte me ei saa olla proaktiivsed," ütles Saks ERR-ile.

Ta kinnitas, et olukorda jälgitakse siiski pidevalt. Sellele vaatamata ei saa 2+2 reegli järgimist rongides tagada.

"Meile meeldiks loomulikult, kui nad oleksid seal vähemalt üle ühe istme ehk siis üle 50 protsendi täituvuse me rongidesse kindlasti ei tahaks. Küll aga ei saa me tagada rongides seda 2+2 reeglit, sest see tähendaks meie puhul, et meil üle 30 inimese rongis vaat et ei saakski olla ja me sõidaksime ikkagi väga tühjade rongidega," tõdes Saks. "Aga meile teadaolevalt see 2+2 reegel otseselt ühistranspordile ka ei kehti."

Saksa sõnul sõidavad inimesed praegu rongiga peamiselt tööle ja koju, mistõttu kipuvad just õhtused ja hommikused rongid rohkem täis olema.

"Seda on meil ka päris keeruline lahendada, kuna meil päris suuri ronge nii palju ei ole, et me saaksime kõik hommikused ja õhtused väljumised teha alla 50-protsendilise täituvusega, nii et eks me ikka seda nurinat saame, et kohati on rongides rohkem inimesi," tunnistas Saks.

Rohkem ruumi kärudele ja ratastele

Saks ütleb, et tipptunnipiirangud jäävad jalgratastele ka edaspidi kehtima, küll aga tehakse pingiridade arvelt iseäranis Tallinna lähirongides ruumi lapsevankri, ratastooli ja jalgrattaga reisijatele.

"Sellel aastal me katsume jalgratastega sõitjatele rohkem vastu tulla. Me võtame välja mõningaid istmeid, et paremini mahutada ära lapsevankriga, ratastooliga ja ratastega reisijad. Aga seda, et ma saaks lubada, et kõikidel tipptundidel ka rattaga rongi saab, seda paraku selle veeremipargiga ei ole võimalik," ütles Saks.