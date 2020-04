Kui veel esmaspäeva hommikuks oli toornafta hind alla 15 dollari barrelist kukkunud, siis õhtul on toornafta hind jätkanud langemist pea igas minutis. Nüüdseks on juba käes alla viie dollariline hinnatase. Nõudlus uue toodangu järele on aga pea täielikult kadunud.

USA-s kaubeldava toornafta WTI mailepingute hind on päeva jooksul 74 protsenti kukkunud, jõudes juba viiest dollarist barreli kohta allapoole ehk tasemeni 4,81 dollarit.

Toornafta hind on saavutanud oma hinna madalpunkti alates 1973. aastast, vahendavad välisagentuurid.

Et turg on küllastunud ja majandus seiskunud, on ära kadunud ka nõudlus toodangu järele, mis on saatnud toornafta hinna börsil vabalangusesse.

Veel aasta alguses maksis toornafta barrel üle 60 dollari.

Alexela juhatuse liige Alan Vaht selgitas ERR-ile, et tegemist on WTI ehk USA-s kaubeldava toornafta maikuu lepingutega, mille lõppemistähtaeg on teisipäeval.

"Viimati oli toornafta hind nõnda madalal 1973. aasta detsembris ja siis ta maksis 4,31 dollarit. Tol hetkel toimus seilne huvitav asi, et Saudi Araabia kehtestas USA-le naftaembago, sest USA toetas Iisraeli võitluses Egiptusega. Selle peale tõusis toornafta hind 10 dollarile barrelist jaanuaris 1974. Nende ajalooliste sündmuste tulemusel moodustati rahvusvaheline energiaagentuur, põhipõhjus oli seesama naftaembargo, millega otsustati USA-le ja tema liitlastele naftat mitte anda. Selle tulemusel tekkis nafta puudujääk ja hind kerkis rohkem kui kaks korda. Kui peaks korduma midagi sellist, nagu juhtus 73. aastal naftaembargo ajal, siis oleme väga ajalooliste sündmuste keskel praegu. Taset, milleni nafta hind on langenud, ei ole me oma elu jooksul näinud," kommenteeris Vaht.

Negatiivne hind võimalik

Praegune hinnatase on ka WTI ajaloos rekordiline. Vaht usub, et hinnapõrand veel saavutatud ei ole ning võimalik on ka negatiivne hind.

Koroonakriisis on langenud nõudlus toornafta järele 30 miljonit barrelit ööpäevas ehk 30 protsenti senisest. Kümmekond päeva tagasi tegi OPEC+ küll tootmist vähendada ja kärpida 10 dollarit barrelist, kuid turuosalised ütlevad nende meetmete kohta "liiga vähe, liiga hilja".

"Loodeti, et USA ja Kanada ja Norra liituvad ka selle naftakärpega. Aga mingeid kohustusi ju ei võetud," kommenteeris Vaht. "Meil on kaks vastandlikku kriisi omavahel kokku saanud. Esmalt 30 protsenti tarbimise ärakukkumist, siis 10 protsenti tootmise kärpimist - on selge, et maikuu keskpaigaks on kõik maailma naftahoidlad triiki täis ja naftat pole kusagile enam panna. WTI maikuu toornafta lepingud on seetõttu nii madala hinnaga, et naftat pole enam kusagile panna ja seda antakse ära võimalikult odavalt."

Võimalikku negatiivset hinda selgitab ta tootmise seiskamise kulukusega: "Minu spekulatsioon on, et odavam on naftat anda ära miinushinnaga, makstes sellele ise peale, kui oleksid tootmise seiskamise ja taaskäivitamisega seotud kulud."

Eesti regioonis hinnapidu ei ole

Kui USA nafta teeb hinnauperpalle, siis Brenti toornafta, millest kujuneb Eesti piirkonna hind, pole samasugust vabalangust ette võtnud. See maksab 26 dollarit barrelist, hind on ööpäevaga kukkunud 1,9 dollarit ehk 6 protsenti.

See teeks kütuse postihinnaks ühe sendi diisliliitri pealt ja 1,6 senti bensiiniliitri pealt.

Vaht lubab, et diisli hind langeb Eestis 1. maist kindlasti, kui aktsiis alaneb.

"Kindlasti Eestis need hinnad langevad, kannatust! Tuleb 1. mai, ja see diislikütuse hind langeb. Eestis võiks postihind minna sinna 1,05 peale. Kui viimaseid hindu veel aluseks võtta, siis näeme ühel hetkel ka hinda allpool üks euro liitrist," ütles Vaht.

Bensiini hinnaga aga nii hästi ei lähe, sest selle aktsiis on kõrgem ega lange ka.