Ilm läheb soojemaks ja kuivemaks

Teisipäeva öö on Eestis pilves selgimistega ja kohati vähese vihmaga. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on Ida- ja Lõuna-Eestis pilvisem ning kohati vähese vihmaga, mujal vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 7 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati vähest vihma. Õhtul läheb kõikjal selgemaks. Puhub põhjakaare, põhjarannikul läänekaare tuul 4 kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 13, rannikul kohati 5 kuni 7 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval on Eesti läänepoolse kõrgrõhuala mõjuväljas. Pilvi on hõredalt, sadu pole ning tuul puhub valdavalt põhjakaarest, neljapäeva päeval pöördub läänekaarde. Öösiti on tuul nõrk, päevasel ajal puhangulisem.

Kolmapäeva öösel jääb õhutemperatuur jääb 0 ja +5 kraadi vahele, päeval on sooja 8 kuni 13, rannikul kohati 6 kraadi, neljapäeva öö tuleb sisealadel väheste miinuskraadidega, saarte rannikul on samal ajal sooja kuni 4 kraadi. Päevane õhutemperatuur tõuseb 9 kuni 14 kraadini, rannikul on jahedam.

Reedel võib õhuvool loodesse pöörduda ning Eestisse jõuab sel juhul põhjast jahedam õhk. Pärastlõunal võib kohati ka vihma sadada. Öine õhutemperatuur on 0 kraadi lähedal ja päevamaksimumid tõusevad 10 kraadi ümbrusesse. Laupäeval saabub põhja poolt vihmahooge, samuti lisandub jahedust.