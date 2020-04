ERR Brüsselis: EL peab leidma majandusmeetmetega tasakaalu

Euroopa Liidu riigid mõistavad, et suuremas hädas olevaid liikmesriike tuleb majanduse taastamiseks aidata, kuid küsimus on tasakaalu leidmises selleks, et osa riike ei tunneks nagu nad oleks üksi jäetud ning teised ei tunneks, et neid ära kasutatakse, ütles ERR-i Brüsseli korrespondent Epp Ehand "Välisilmas".

Ehand ütles, et Euroopa riigid on majanduse päästmiseks astunud juba hulga samme, aga praegu vaieldakse kõige rohkem selle üle, kuidas rahastada majanduse taaskäivitamist.

"On see taaskäivitamise fond, mil moel seda rahastatakse. Tegelikult on olemas arusaamine ja tahe, et kõikidel Euroopa riikidel on vaja laenuraha, taaskäivitamismeetmeid ja et eriti on seda vaja neil riikidel, kelle finantsilised, majanduslikud puhvrid on olnud kehvemad ehk kes on ennast juba väga palju üle laenanud, riigid, kes on vaesemad," rääkis Ehand.

"Ma arvan, et tahe ja arusaamine on olemas, aga küsimus on selles, mil määral, mis mahus, kus on see tasakaalupunkt, et suuremas hädas olevad riigid ei tunneks, et neid on hätta jäetud, et nad on maha jäetud, ja et samas Põhja-Euroopa riigid, kes eelkõige peaks majanduslikku taastumist rohkem toetama, ei tunneks, et nende arvel liugu lastakse," lisas ta.