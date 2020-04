Töötukassa soovitab välismaalt naasnutel selgeks teha, kust hüvitist saab

Töötukassasse pöördub aina rohkem välismaal töö kaotanud inimesi. Kui aga vajalikud dokumendid töökohast küsimata jäid, võib toetuse saamine kaua aega võtta.

Paljud on töötuks jäänud ka seetõttu, et kui piirid kinni pandi, otsustasid nad Eestisse jääda.

Töötukassa spetsialisti Katrin Popsi sõnul on välismaal töötuks jäänute avalduste arv rohkem kui kahekordistunud. "Kui meil on tavaliselt keskmiselt kuus 250-300 avaldust, siis aprillis on olnud üle 500, nii et on oluliselt tõusnud. Kõige rohkem on Soomest, aga ka Rootsist, Norrast, aga tegelikult ka muudest Euroopa Liidu riikidest"

Üldiselt saab ise valida, kas soovitakse töötushüvitist saada Eestis või selles riigis, kus töötati. Inimene peaks tegelikult endale ise selgeks tegema, kas tal on õigus töökohariigis hüvitist saada või mitte ning kumb talle kasulikum on

"Meie soovitame taotleda hüvitist oma viimases töökoha-riigis, kui see õigus on tekkinud, sest siis arvutatakse hüvitise suurus selle riigi seaduste järgi. Tihtilugu on see inimesele soodsam kui Eestist hüvitist taotledes," selgitas Pops.

Pops tõi aga näiteks Soome, kus paljudel eestlastel töötuhüvitise õigust pole

"Kui inimene on töötanud Soomes ja maksud maksnud Soome, aga tema sissekirjutus on Eestis, siis Soome talle hüvitist ei maksa, sellepärast, et Soome silmis on tema elukoht Eestis ja ta peaks tulema hüvitist taotlema Eestisse."

Soomest ei saa hüvitist ka näiteks need ehitajad, kes on palgal Eesti firmas, kuigi teevad tööd Soomes. Neile maksab töötuks jäädes hüvitist Eesti, lisas Pops.

Eraldi juhtum on aga välismaal sundpuhkusele saadetud inimesed. Neil pole Eesti töötukassast midagi loota

Kindlasti tuleks välismaal töötuks jäädes enne Eestisse naasmist endale vajalikd paberid muretseda, sest piirid on ju praegu kinni ja töökohariiki tagasi asju ajama ei pääse. Telefoni ja kirja teel asju ajades võib hüvitise saamine kaua aega võtta, hoiatas Pops.