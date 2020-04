Praegu on just see aeg, kui lammastel sünnivad talled ja lambakasvatajatel pole ööselgi rahu. Üldiselt saab lammas poegimisega ise hakkama, aga harvad pole ka juhtumid, kus tuleb appi minna.

Urmas Aava lambalaudas asub lasteaed, nagu ta kutsub äsjasündinud talledega lammaste aedikuid, uksest kõige kaugemal ja sinna jõudmiseks tuleb teiste loomade vahelt nii-öelda läbi murda. Mõne päeva vanused talled hoiavad emade lähedusse, aga on neidki, kes juba sõimele on roninud.

Aava, kes on ka Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liidu juhatuse liige, tõdes, et lammaste poegimisperiood on igale lambakasvatajale pingeline. Magamata ööd ja pikad päevad pole midagi haruldast. Poegimisperiood on kestnud ligi kaks nädalat, pool lammastest on poeginud ja sündinud on umbes 70 talle. Rekordeid on ka.

"Sel aastal ühed nelikud, kolmed kolmikud ja terve ports kaksikuid, ja mõned üksikud kah juhtuvad sekka," rääkis Aava, kelle lammastel on 20 aasta jooksul olnud kuued nelikud.

Kui talled sünnivad, veedab lapselaps Mianora nende juures meelsasti aega.

"Ma saan vahel väiksest lutipudelist lutitada ja vahel ma saan vaadata, kuidas üks lammas poegib ja vahel ma saan ise näha, kuidas üks lammas poegib ja vahel poegivad kõik ise ära," jutustas Mianora.