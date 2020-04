Otse kolmapäeval kell 15: tehnikaülikooli rektorikandidaatide debatt, tudengi eri

Tehnikaülikooli rektoriks kandideerivad ametisolev rektor akadeemik Jaak Aaviksoo, tehnikaülikooli ehituse-ja arhitektuuri instituudi direktor akadeemik Jarek Kurnitski ning Tallinna Ülikooli praegune rektor professor Tiit Land.

Debatti korraldab üliõpilaskond, mille esimees Sten Ärm kinnitas debati eel, et tudengitel on võimalus ja kohustus olla kriitiline ning küsida kandidaatidelt julgeid küsimusi: "Kindlasti on see väga oluline põhjus, miks tudengite korraldatud debatti jälgida."