Praegu on lubatud kuni kümne inimesega kogunemised. Algselt teatas Taani meedia, et 10. maist on lubatud kuni 500 inimesega kogunemised, kuid hiljem parandati, et see pole veel kinnitatud otsus.

"Taani valitsus kaalub piirangute leevendamist 10. maist. See ei tähenda, et inimesed saavad minna kontsertidele või muudesse sellistesse kohtadesse, kuid valitsus võib alates 10. maist lubada kuni 500 inimesega kogunemised," rääkis Taani TV2 poliitikareporter Mads Frimann.

Juhul kui Taani otsustabki piiranguid leevendada, jäävad uued reeglid jõusse 1. septembrini.

Taani kehtestas koroonaviiruse tõttu piirangud 12. märtsil, veel enne esimesi COVID-19 surmasid.

Valitsus hakkas taudivastaseid meetmeid leevendama 15. aprillist, lubades avada lasteaiad ja kuni 11-aastastel kooli naasta.

Äsja alustasid Taanis tööd väikeettevõtted – juuksurid, hambaarstid, autosõidukoolid, tätoveerimissalongid, kuid 10. maini jäävad suletuks kohvikud, restoranid, kaubanduskeskused ja spordisaalid.

Taanis on koroonaviirus nõudnud 364 elu.