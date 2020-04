"Suud puhtaks" ootab vaatajate küsimusi tööelu ja -õiguse kohta

ETV otsesaade "Suud puhtaks" arutleb teisipäeval tööturul toimuva üle ja ootab kaasa rääkima taas ka vaatajaid. Kuni kella kuueni õhtul on küsimused ja arvamused oodatud automaatvastaja numbril 69 88 954 või aadressil suudpuhtaks@err.ee.

Epideemia ohjeldamiseks vajalikud piirangud on pannud raske surve alla suure osa majandusest ja tööturust. 12. märtsil kehtestatud eriolukorrast alates on Eestis tööta jäänud 10 000 inimest, registreeritud töötuid on nüüdseks üle 46 000. Majanduskriisi süvenedes võib tööpuudus järsult tõusta ja seda erinevates sektorites, sest raskused ei piirdu vaid turismi, transpordi, teeninduse ja kaubandusega.

Seni on tööpuuduse kasvu pidurdanud ettevõtete säästud ja riigipoolsed meetmed, seal hulgas töötukassa pakutav töötasu hüvitis, ent see piirdub praegu kahe kuuga ja uued Kredexi, EAS-i ja Maaelu Edendamise SA abimeetmed on alles väljatöötamisel.

"Suud puhtaks" saade arutlebki teisipäeval koos ekspertide, ettevõtete ja ametkondade esindajatega Eesti hetkeseisu ning tuleviku väljavaadete üle.

Millisteks muutusteks tööjõuturul peab Eesti lähiajal valmis olema? Kuidas hoida ära töötute arvu kiiret kasvu? Millised on kriisi ajal töötajate õigused ja võimalused?

Otsesaate külalisteks on töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel, Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu, tööõiguse ekspert Heli Raidve, AQVA Hotel & Spa juht Roman Kusma, Põldma Kaubanduse AS juht Heinar Põldma, Põlvamaa töötukassa juht Katri Mandel, Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli direktor Arnold Pastak ja Tartu Kutsehariduskeskus direktor Raini Jõks.

Tööteemadel on kaasa oodatud rääkima ka televaatajad.

"Suud puhtaks" alustab ETVs kell 20.