Sotsiaaldemokraat Andres Hanso sõnul ei ole järgmise vallavanema kandidaati veel erakonnas arutatud. "Seda me alles hakkame otsustama, ei ole midagi veel räägitud. Ei ole jõudnud arutada," ütles Hanso.

Koalitsioon jätkab aga Hanso sõnul samas koosseisus tööd nii nagu seni.

Saaremaa vallas on võimul Sotsiaaldemokraatide, Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon.

Volikogu esimees Tiiu Aro (RE) ütles ERR-ile, et Kallase tagasiastumine saab toimima 28. mail toimuval volikogu istungil.

"Kindlasti arutavad volikogus esindatud fraktsioonid ja koalitsioon edasisi võimalusi ja samme," lausus Aro.

Teemal, kes võiks olla järgmine vallavanem, ei tahtnud Aro spekuleerida.

Aro: oleksin pidanud võrkpallivõistlusele vastu olema

Aro märkis, et tunneb ka ennast selles süüdi, et koroonaviirus Saaremaal nii laialdaselt levima hakkas. Hetkel plaanib ta jätkata volikogu esimehena.

"Tunnen senini ennast süüdi, et mul ei olnud piisavalt tarkust ja argumente pärast terviseameti ametlikku seisukohta võrkpallivõistluste korraldamisele vastu olla. Kõhklused ja kahtlused olid..." sõnas Aro.

Aro erakonnakaaslane Kalle Laanet ütles, et seni kuni koalitsioonilepingut ei ole muudetud, on uue vallavanema kandidaadi leidmise vastutus Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal.

Opositsioon: Kallas valis taandumiseks mugava tee

Opositsiooni kuuluva valimisliidu Saarlane liige Vello Runthal ütles, et Kallase tagasiastumine oli ennustatav.

"See oli ainult aja küsimus, mil Madis Kallas vallavanema ametikohast ilma jääb. Oli oodatav ja etteennustatav, et see sellel koroonakevadel juhtub. Madis valis enda kui poliitiku jaoks parima ja pehmema võimaluse, taandudes ise ametikohalt praegu, millega saavutas eduka võimaluse tulevikuks, juba siis kui unustuste hõlma on vajunud need mineviku sündmused, uuesti pürgida säravale poliitmaastikule," kommenteeris Runthal.

"Hea on, et Madis ise nüüd selle otsuse ära tegi, ja selleks ei olnud vaja väliseid poliitilisi avaldusi ja nõudmisi teha," lisas ta.

Runthali sõnul on aga poliitiliste avalduste jaoks liiga vara. "Meie, opositsioon, olime suuresti seda meelt, et kõigepealt püüame sellest Saaremaad tabanud suurest kriisist üle saada ja alles siis kui see on juba natukenegi õnnestunud, siis asume poliitiliste avalduste juurde. Niikaua kuni Saaremaal on sõjaväe välihaigla, või saarlased ei saa liikuda vabalt üle Suure väina mandrile, niikaua ei olnud aeg küps poliitika jaoks, sest meil on alles kriisiaeg, kus peamine aur ja energia läheb oma igapäevase eluga toimetulemiseks niimoodi, et sellesse va koroona viirusesse ei jääks," rääkis Runthal veel.