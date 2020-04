"Ettevõtte juhtimine peab jääma ikkagi ettevõtja hooleks. Sel põhjusel pakume oma investeeringut laenuna, mille tagasimaksmine ja teenindamine sõltub ettevõtte käekäigust," märkis Viisemann. "Niinimetatud allutatud laenud ei ole maailmas midagi uut, kuid sellest hoolimata peame peaaegu iga kord selgitama, et sellist investeeringut tuleks vaadata pigem odava kapitali kui kalli pangalaenuna."

Viisemanni sõnul ootavad investorid pensionifondidelt kõikide kulude järgset tootlust, mis oleks võrreldav Eesti majanduse nominaalkasvuga (ajalooliselt üle viie protsendi aastas). "Seepärast on LHV pensionifondid huvitatud eelkõige investeeringutest ettevõtete kapitali neisse kihtidesse, mis kvalifitseeruvad omakapitaliks ja on kriisiolukorras allutatud pangalaenudele. See tähendab nii suuremat riski kui ka suuremat tootlust."

Laenukoormus hakkab saama rohkem tähelepanu

"Väga pikka aega on peaaegu kõikjal maailmas võlakoormus kasvanud kiiremini kui inimeste sissetulekud ja ettevõtete kasumid. Laenuraha on kasutatud sageli juba olemasolevate varade soetamiseks, mis kergitas nende varade hinda. Sellist lööki, nagu praegune pandeemia on tekitanud, ei prognoosinud keegi, kuid minu seisukoht on, et oli üksnes aja küsimus, millal hakkab võlakoormuse kasv rõhuma varade hindadele," selgitas Viisemann.

"Ma kardan, et need, kes loodavad kuu või paari pärast elu pöördumist tagasi vanasse sängi, võivad eksida. Mis puudutab majandust – nii eraisikuid kui ka ettevõtteid –, siis tõenäoliselt tõdetakse mõne aasta pärast, et võlakoormus on pandeemiaeelse ajaga võrreldes veelgi kasvanud."

Likviidsuslaen võib aidata kriisi üle elada, kuid peatselt tasub hakata mõtlema ka ettevõtte kapitali struktuurile, tõdes Viisemann: "Kas maksta enne kriisi ja kriisiajal võetud laene tagasi, mis võib tähendada ettevõtte tegevuse koomaletõmbamist, või kaasata ettevõtte arenguks uut omakapitali?"

Eestis on laenuraha olnud ettevõtetele väga kergesti kättesaadav, mistõttu on omakapitali kaasamine ettevõtte kasvuks olnud pigem haruldane. Isegi kui vaadata Tallinna börsi ajalugu, siis suur osa tehingutest pole ettevõttesse uut kapitali juurde toonud.

Näiteks LHV ja Coop Pank kaasasid kapitali, kuid Tallinna Sadama puhul müüs vana omanik oma aktsiad uutele omanikele.

"Ma usun, et kriisi käigus tajutakse, et omakapitali oleks võinud ettevõttes rohkem olla ja pangalaen võib olla küll odav, kuid see on siiski võõrkapital," kirjutas Viisemann.

LHV pensionifondid said eelmisel nädalal palju tähelepanu, kui tegid Tallinkile likviidsuse tagamiseks rahastamispakkumise, mille Tallink kui röövelliku tagasi lükkas.