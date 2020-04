Liiklusõnnetuste arv on eriolukorra ajal vähenenud veerandi võrra

Kuigi eriolukorra ajal kehtestatud liikumispiirangud on vähendanud liiklusõnnetuste arvu Eesti teedel veerandi võrra, on hõiskamiseks vara, sest väljamakstud kindlustuskahjude põhjal ei ole näitaja kriisieelsega võrreldes proportsionaalselt paranenud.

Eriolukorra ajal kehtivad ranged liikumispiirangud on suuresti vähendanud Eesti liiklustihedust, Tallinna linnavalitsuse teisipäevaste andmete põhjal on Tallinna tänavatel eriolukorra ajal kolmandiku võrra vähem autosid kui eelmisel aastal.

Sellega seoses on ERGO kindlustusseltsi sõnul esimesel kriisikuul võrreldes eelmise aastaga langenud liikluskahjude arv ligi veerandi võrra. Eriolukorra kolmandal nädalal oli aga lausa poole vähem liiklusega seotud kindlustujuhtumeid kui eelneval aastal.

Kui liiklusõnnetuste koguarv on vähenenud, ei ole Eesti Kindlustusseltside Liidu tegevjuhi Mart Jesse sõnul proportsionaalselt vähenenud õnnetuste rahaline kahju.

"Liiklussagedus on küll oluliselt vähenenud ja sellega seoses ka õnnetusjuhtumite arv, kuid kahjuks ei ole muutunud olustik toonud kaasa raskete liikluskahjude vähenemist. Seega on positiivne rahaline mõju kindlasti olemas, kuid kahjuks ei ole see proportsionaalselt vähenenud liiklusõnnetuste arvuga," ütles Jesse.

ERGO Kindlustuse andmetel on märtsis registreeritud kahjujuhtumitest enim reisikahjusid, mida esines ligi kolm korda enam kui aasta varem, Salva kindlustus maksis omakorda märtsikuus reisikindlustusega seotud väljamakseid üle kahe korra rohkem kui eelmise aasta märtsikuus.

Peamiseks põhjuseks toovad kindlustusfirmad ükshäälselt välja koroonaviiruse ja sellega seotud piirangud, mis eriolukorras kehtestatud on. Reisipiirangute ja -keeldude tõttu on ära jäänud tuhandeid reise, mida inimesed kindlustanud on ning selle tõttu otsitakse lahendust kindlustuspakkujalt.

"Õnneks on juhtumid leidnud enamasti küll lahenduse kindlustuse väliselt. Kliendid on saanud reisi eest makstud raha tagasi reisikorraldajalt või saanud soovi korral muuta broneeringu kuupäevi," lisas Jesse.

Kui elu- ja ravikindlustusjuhtumites on näha kuueprotsendilist langust, ootavad kindlustusseltsid, et plaanilise ravi taastamisel tuleb ka hulk kahjuteateid, mis tõstab selle numbri taas normaalsuse juurde.

Kindlustusmaksed eriolukorra ajal märgatavalt vähenenud ei ole, klientidele pakutakse alternatiivseid lahendusi

"Kuna kindlustustooteid ostetakse tavapäraselt poole aasta või aastase perioodiga, siis suuri muutusi ei ole näha olnud. Mõnevõrra on näha väiksemat aktiivsust aprillist, aga suuremaid järeldusi on vara teha," ütles IF Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde ERR-ile.

Kuna riikliku eriolukorra tõttu on paljud töötajad siirdunud eriolukorra ajaks kodukontoritesse, on Kolde sõnul laiendatud kontoritehnikale kehtinud kaitset ka kodukontoritele.

Samuti on kindlustusseltsid võimaldanud klientidele tavapärase kaskokindlustuse asemel seisukaskot, mis on heaks alternatiiviks, kui isiklik auto liikluses pikka aega ei osale.

"Ka pikemaks ajaks seisma pandud sõidukile võib kahju tekkida, näiteks loodusõnnetuse või vandalismi tõttu. Praegusel ajal võib autoomanikule abiks olla ka sõiduki e-kindlustus, mille tasu kujuneb vastavalt sõiduki kasutusele," lisas ERGO Kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.

Kindlustusfirmad pakuvad neile klientidele, kes vajavad muudatusi maksegraafikutes, erinevaid võimalusi. Peamiseks variandiks on välja toodud, et seni tasutud aastane makse on jagatud lühikesteks perioodideks, näiteks igakuisteks makseteks.

Eelkõige peaks aga klient probleemide puhul ühendust võtma oma kindlustusseltsiga, et leida keerulisel ajal kõige sobivam lahendus.