Veisekasvataja Jaanus Aasamaa avastas esmaspäeval, et Russalu kivisilla kõrvale kerkib ajutine jalakäijate sild ja kivisild suletakse 27. aprillil kuni kolmeks kuuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aasamaa kahe veisefarmi vahe on kolm kilomeetrit, kuid õnnetul kombel asuvad need teine teisel pool silda, kuhu tuleb sõita traktoriga.

"Ma ei pea seda võimalikuks, et ma võtan kätte ja sõidan 20-kilomeetrise ringi traktoriga kord päevas, et loomi sööta. Praegu, eriti veel kevadel, kus on ka põllutööaeg, tuleb ka põllutöödega tegeleda. Need ei ole need asjad, mida saaks kuidagi edasi lükata," rääkis Aasamaa.

Ta kinnitas, et maanteeamet ja Märjamaa vald teda silla sulgemisest teavitanud pole. Abivallavanem Ott Valdmaa ütles aga, et ehitaja tuli silla sulgemist kooskõlastama 9. aprillil, kuid vald pole kooskõlastust andnud siiani.

"Maanteeamet tihtipeale jätab selle teavituse üsna hiljaks erinevatest töödest. Praegu on see jäetud töövõtja, sillaehitaja peale, aga võib-olla mõistlikum oleks mitu kuud ette teavitada inimesi sellest, et selline asi tuleb," rääkis Valdma.

Maanteeameti Põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk kinnitas, et silla restuareermisporjekti koostamise ajal suheldi ümberkaudsete ettevõtete ja omavalitsuse esindajatega.

"Me ei teadnud, et siin on selline väikeettevõtja, kellel on mõlemal pool jõge oma tegevus ja tal on vaja seda jõge ületada päevas mitu korda. Me lihtsalt ei teadnud," sõnas Tükk.

Tänu "Aktusaalse kaamera" sekkumisele sündis teisipäeval kohapeal otsus, millega on kõik osapooled rahul.

"Kui võimalik, siis me natukene oma tööde algust nihutame ja samas leiame talle ka lahenduse, et ta saaks traktoriga jõge ületada," ütles Tükk.

1848. aastal valminud Russalu kivisilla konstruktsioonid tehakse korda ja asfaltkate asendatakse munakividega. Tööd algavad nüüd maikuu keskel.