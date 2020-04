Pärnu vineeritehasel veel tööd jätkub, kuid suvel kaalutakse sulgemist

Vineeritehase 150 töölist on iga päev ametis. Koroonaviirus pole ettevõttesse jõudnud, sest kõiki ruume desinfitseeritakse kaks korda päevas, ja nii käib töö täie pingega.

Soome emafirmast tuleb spooni stabiilselt, aga Kesk-Euroopa klientide osas puudub kindlus.

Pärnu vineeritehase tegevjuht Kaarel Tali sõnul kimbutab ebakindlus ka neid.

"Mida toob suvi, ei oska praegu öelda, see on päris suur küsimärk. Tellimuste pool on see, mis hakkab ka meid mõjutama. Meie kaup läheb paraku peamiselt Kesk-Euroopasse, ja kõik teavad, mis seal praegu toimumas on. Paraku jah, see mõju ulatub varsti ka meieni. Seis on äärmiselt ebamäärane," rääkis Tali, ja lisas, et ühelt poolt on kuulda, et mõned tehased ja ettevõtte potentsiaalsed kliendid hakkavad juba ärkama Euroopas, aga samas suur ebakindlus siiski püsib.

Tegevjuhi jutu järgi ongi suveplaanid praegu tegemisel ja peagi antakse inimestele teada, mismoodi tootmine jätkub.

"Me ei ole sel aastal suvepuhkust plaaninud, aga hetkel ei välista seda, et teeme väikese pausi. Lähinädalatel tahame need asjad paika panna, sest suvi on juba tulemas ja inimesed tahavad loomulikult varem teada, mis ees ootab," lausus Tali.