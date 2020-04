Sandor Liive: tanklast ei hakka me kunagi tasuta kütust saama

Liive märkis, et nafta hind langes allapoole nulli USA-s, kuid kui ka Euroopas tekib puudus mahutitest, võivad ka siin naftahinnad börsidel nulli kukkuda.

"Täna ikkagi kõik tünnid pannakse naftat täis. Naftat hoitakse ka juba tankerites, tankerite hinnad on läinud väga üles. Kas Euroopasse tulevad ka nullhinnad, sõltub sellest, kas ka Euroopas saavad mahutid täis," ütles Liive.

Liive sõnul on majanduse taaskäivitamiseks on madal naftahind päris hea, kuid madalate hindadega tõmbavad nafta tootjad ka oma investeeringud kokku, mis võib oma efekti anda siis, kui majandus taas kasvab ja nõudlus tuleb tagasi.

Ükskõik, kui madalale aga nafta hind börsidel langeb, ei tähenda see tasuta või lausa pealemaksmisega kütust autoomaniku jaoks.

"Seda, et tanklas makstakse mulle peale, ei juhtu kahel põhjusel: negatiivne hind on praegu Ameerikas, see pole Euroopas ja see on lühiajaline, see ei saa kaua kesta. Teiseks, kui me vaatame Eestis ja mujal maailmas tanklas kütuse hinda, siis nafta kompennet on Eesti puhul viiendik ehk 20 protsenti. Seal on rafineerimine – (nafta) tuleb bensiiniks teha –, on aktsiisimaks, käibemaks. Seda, et me bensiinijaamast kütust tasuta saaksime, ei tule mitte kunagi," rääkis Liive.