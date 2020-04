2019. aastal esitasid raviasutused haigekassale tasumiseks 53 ülikallist raviarvet, kokku ligi 7,2 miljonit euro eest.

Haigekassa tõstis mullu üle kümne aasta ülikallite ravijuhtude hinnapiiri. "Kui varasemalt loeti ülikalliks ühe inimese raviarvet, mille maksumus oli vähemalt 65 000 eurot, siis alates selle aasta 1. aprillist algab ülikalli ravijuhu maksumus üldhaiglatel ja keskhaiglatel 73 000 eurost ja piirkondlikel haiglatel 104 000 eurost," ütles haigekassa juhatuse liige ja finantsvaldkonna juht Pille Banhard.

Kõige rohkem esines mullu ülikalleid ravijuhte nakkus- ja parasiithaiguste, seedeelundite haiguste ning vastsündinute terviserikete korral.

Eelmisel aastal olid ülikallite ravijuhtude eesotsas vastsündinute rasked septilised seisundid, mille ravi võib kesta aasta ja vahel ka enam.

Samuti olid ülikallite ravijuhtude seas eakad, mitme kroonilise haigusega patsiendid, kellel tekkisid näiteks viirushaiguse tõttu kopsupõletik või mõni muu tõsine tüsistus. "Üks selline haigusjuht võib meie kõigi ühisest ravirahast maksma minna 260 000-340 000 eurot või rohkemgi," lisas Banhard.

Ravijuhu muudab kalliks eelkõige intensiivravis oldud päevade arv ning kauakestev haiglaravi, keeruline operatsioon ja see, kui inimesel on peale põhihaiguse kaasuvaid tõbesid.

"Ei ole harv, kui ühe ravijuhu raames osutatakse inimesele kokku üle 80 raviteenuse. Paraku võib üks ravijuht kesta ka mitu aastat või osutuda väga keeruliseks," selgitas Banhard.

Enim ülikalleid ravijuhte esines Põhja-Eesti regionaalhaiglal 18 ning Tartu ülikooli kliinikumil 12. See on ka tavapärane, kuna just nendesse suurhaiglatesse jõuavad tavapärasest raskemalt haiged patsiendid.