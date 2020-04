Lapsed hakkavad lasteaedadesse tagasi tulema

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula rääkis ERR-ile, et teisel eriolukorra päeval toodi pealinna lasteaedadesse 1200 last. "6. aprillist alates on see arv hakanud 70-80 või saja lapse kaupa tõusma ja esmaspäeval oli lasteaedades umbes 2000 last," lisas ta.

Tartu lasteaedades oli eriolukorra algul sada last, täna ligi 300 last. Viljandi lasteaedades on 20 lapse asemel 40 last.

Ehkki numbrites on muutus märgatav, siis tegelikult hoitakse suuremat osa lapsi kodudes. Üheski linnas pole lasteaias rohkem kui viis protsenti lastest.

Nii Viljandi haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie kui Tartu haridusosakonna juht Riho Raave paluvad lapsed võimalusel koju jätta.

Tallinn sellist üleskutset ei tee. Andres Pajula tuletas meelde, et kui vanem on kodukontoris, siis ei tähenda see, et ta peab korraga ka lapsega toime tulema.

"Kui ikka õpetaja annab distantsõppel tunde, siis ei ole seda võimalik teha, kui lasteaialaps on tal seal kõrval ja segab. Kui on vaja tööd teha ja laps segab töötegemist, siis tuleb leida lahendus."

Lasteaedade uksed hoitakse kõigis kolmes linnas lahti ja väheseid lapsi kokku ei koondata. Jaak Raie ütles, et ühe õppehoone kuuest on nad Viljandis siiski algusest peale varuks hoidnud - selleks, et olukorra halvenedes oleks puhas lasteaed neile, kel seda hädasti tarvis.

"Osa õpetajaskonda on ka teadlikult kodus. Nad tegelevad seal õppekavade toimetamise ja arengukavade küsimustega. Me hoiame neid meelega mitte töö juures selleks tarbeks, kui olukord peaks halvemaks minema. Siis on meil võtta ka lasteaednikke, kes on kindlalt terved ja saavad elutähtsate isikute ja töötajate lastega toimetada."

Mida rohkem lapsi lasteaedadesse tagasi tuleb, seda päevakohasem on küsimus, kui suured võivad olla rühmad.

Jaak Raie ütles, et tõenäoliselt kasvavad rühmad uuesti tasapisi, ehk mingit piiri paika pole pandud. Riho Raave sõnul on seda veel vara otsustada. Praegu ei ole rühmatäit lapsi üheski lasteaias.

Tallinnas lasteaiarühmades on praegu keskmiselt kuus last. Kui olukord leeveneb ja lapsi juurde tuleb, siis teeb linn lasteaedadele ka vastava juhendi.

Andres Pajula kinnitas, et kindlasti ei pane linn 20 last ühte ruumi: "Eesmärk on, et senikaua, kuni see haigus levib, oleks lapsed võimalikult hajutatult."

Kõik kolm haridusjuhti kinnitavad, et nende linna lasteaednikel on piisavalt isikukaitsevahendeid.

Lasteaednike liit tegi läinud nädala algul selle kohta küsitluse ja uuris, kuidas nende liikmed pakutut hindavad. Umbes neljandik vastanutest ütles, et neil on vahendeid piisavalt. Teine neljandik vastas, et neil puuduvad igasugused kaitsevahendid. Pooled lasteaednikud teatasid, et kaitsevahendeid pole piisavalt.

Lasteaednike liidu juht Liili Pille tõdeb, et osalt võib segadust tekitada seegi, et keegi täpselt ei tea, kui palju ja missuguseid kaitsevahendeid lasteaias kasutada tuleb.

Seda hindavad erinevalt ka haridusjuhid. Jaak Raie ütles, et Viljandis kantakse maski siis, kui lapsi ukse peal vanematelt üle võetakse. "Õpetaja ei tea enne ei lapse ega lapsevanemate olukorda, kui ta neid seal ukse peal näeb. Kui ikkagi on näha, et lapsevanem või laps ise on haigustunnustega, siis on õpetaja tollel hetkel kaitstud ja last siis ka vastu ei võeta."

Ka Andres Pajula sõnul kannavad Tallinna õpetajad maski lapsi hommikul vastu võttes. "Terveks päevaks ei pea ükski lasteaia töötaja maski kandma. See oleks eriti naljakas, kui lasteaiatöötaja lastega toimetamisel kannaks maski. Ikkagi eesmärk on see, et terved lapsed tulevad lasteaeda."

Riho Raave ütles, et ka Tartu lasteaedadesse lubatakse ainult terveid lapsi. Aga maskikandmisse suhtub tema teisiti. "See mask peaks olema, kui ta töötab rühmas lastega, sest seal on need kontaktid ikkagi ju suhteliselt lähedal ja kahemeetrist distantsi on keeruline hoida. Mina olen arvamusel, et lasteaiaõpetajal peaksid olema isikukaitsevahendid täiesti olemas."