Karl Soonpää päevik 25.-27. aprillil 1940. aastal

25. apr. V. V. koosolek kl. 12–17. Harutusel E.[esti] Panga kullatagavara paigutamise küsimus. Praegu hoitakse USA – 8 milj., 10,5 milj. Stockholmis ja 22,6 milj. Londonis. [Majandusminister Leo] Sepp tahaks Stockh. "Ago" aeroplaanidel tuua kulla Tallinna, siit läbi Saksamaa viia Šveitsi ja sealt juba USA-sse. Baseli pank olevat nõus otsekohe USA-s avama kullakonto, kui meie kuld jõuab Šveitsi.

E. P. president j.t. arvavad, et Eestisse ei maksa kulda tuua. E. p. arvab, et tema jätaks kulla endisele kohale. Kui aga V. Val. tahab, siis nõus üle viima 5 milj. Stockholmist ja 2 milj. Londonist – mõlemad USA-sse. Üleviimist teeks ainult Baseli panga kaudu.

[Välisminister Ants] Piip , [sõjaminister Nikolai] Reek j.t. arvavad, et Rootsis ei tule sõda, kuna Rootsi laseb Saksa väed sisse vastupanuta. Piip ütleb, et tal selle kohta kindlaid andmeid.

Kuigi ei tahaks seda uskuda, ometigi siis vist laseb Rootsi Saksa garnisonid Põhja-Rootsi – Kiruna rauamaagi kaitseks – sisse. Nähtavasti on liitlaste tegutsemine Norras vähem jõuline kui Saksa oma ja Rootsi ei söanda teisiti talitada. Kes elab – näeb.

Reek katsub ka Schweitsi riisikoid hinnata. Arvab, et sellel maal praegu pole hädaohtu. Sama arvab ka Jürima. Uluotsa vaade aga on, et Itaalia kaasakiskumiseks ometi võiks Saksa katsetada Šveitsi kaudu löögi andmist Prantsusmaale. Arvan isiklikult, et seda võimalust ei maksaks alahinnata.

27. apr. Võitlen mitmendat päeva angiina hädaohuga. Õhtul meil Küttis, Sossi ja Alma Ruus (+ 25 X 10).