Narva käsitöömeistrid valmistavad nakatumisriski vähendavaid koroonakonkse

Narva käsitöömeistritel valmib esimene partii abivahendeid, millega saab avalikus ruumis erinevaid toiminguid tehes nakatumise riski vähendada. Kaasaskantavad konksud on abiks näiteks uste avamisel või pangaautomaadist raha võtmisel.

Narva käsitöömaja meistrid avastasid abikonksude idee internetist. Toetajate abil leiti valmistamiseks sobiv materjal, põhilise töö teeb laserlõikur ning meistritel jääb tootele lisada vaid kasutusjuhend ning pakkida, vahnedas "Aktuaalne kaamera".

Koroonakonksu kantakse vööl ja kasutatakse inimrohketes kohtades. Selleks, et viirusega nakatunud pinda kätega mitte näppida, võib haarata puusalt konksu ja sellega saab näiteks kellanuppu vajutada ja isegi ust avada.

Konksumeistrid möönavad, et inimese kätt see ei asenda, kuid kontaktide arvu piiramiseks on konks täiesti sobilik abivahend. Esimene partii 400 konksu kingitakse eesliini võitlejatele - arstidele ja sotsiaaltöötajatele.

"Oleme valmis tegema konkse nii palju, kui leidub soovijaid. Meil pole kahju neid kellelegi anda. Kuid sellise jagamiseni nagu me esialgu plaanisime - apteekides või kauplustes, kust saavad kõik soovijad võtta -, pole veel jõudnud, kuna me

valmistame esimest partiid sihtrühmale," selgitas MTÜ Gagarin juht Juri Raud.

Lisaks koroonakonksudele tegelevad Narva käsitöömaja meistrid praegu näomaskidele täiendavate vidinate valmistamisega, mille abil saab maske kukla taha kinnitada, sest tavaliste aasadega hakkavd kõrvad maskide pikast kandmisest valutama.