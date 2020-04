Soome politsei kahtlustab deporteeritud iraaklast surma lavastamises

Soome politsei teatas kolmapäeval, et uurib väiteid, et deporteeritud iraaklasest asüülitaotleja mõrv oli hoopis lavastatud.

Perekonna teatel lasti 46-aastane sunniidist moslem maha 2017. aasta detsembris Bagdadis, kuu aega pärast seda, kui tema asüülitaotlus lükati Soomes tagasi ja ta vabatahtlikult Iraaki naasis.

Mehe tütar andis asja Euroopa inimõiguskohtusse (ECHR), mis otsustas mullu novembris, et Soome rikkus mehe inimõigusi, lükates tema asüülitaotluse tagasi. Strasbourg'is asuv kohus andis Soomele korralduse maksta iraaklase perekonnale 20 000 eurot valuraha.

Soome politsei ütles nüüd avalduses, et uurimine käib seoses kahtlustusega, et ECHR-ile esitati võltsitud dokumendid ning et hageja sugulane on tegelikult elus.

Küsitletud on mitut inimest ja üks isik on võetud uurimise käigus ka vahi alla, ütles politsei.

ECHR märkis otsuses, et Soome võimudele esitati ainult fotokoopiad Iraagi dokumentidest, milles väideti mehe surma, ning et nende ehtsust ei ole saadud kinnitada.

Sellest hoolimata otsustas kohus, et Soome rikkus Euroopa inimõiguskonventsiooni artikleid 2 ja 3, kuna võimud oleksid pidanud olema teadlikud, et hageja isa elu võis olla Iraaki naasmisel ohus või et teda võis ohustada halvasti kohtlemine.

Juhtum sai Soomes palju vastukaja ja sisuliselt peatas deporteerimised.