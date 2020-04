Tallinna linnavalitsus läheneb piirangute leevendamisele konservatiivselt

"Tallinna lähenemine on jätkuvalt konservatiivne, ka valitsuse kolmapäeval avaldatud piirangute leevendamise kava hinnates," ütles Kõlvart saatejuht Reimo Sildvee küsimusele vastates.

Tallinn otsustas sel nädalal, et koolid jäävad õppeaasta lõpuni distantsõppele,.

"Haridusasutused vajavad juba praegu kindlat signaali planeerimiseks, samuti suured avalikud üritused, spordiüritused," selgitas Kõlvart.

Kõlvart märkis, et suured üritused ei saa Tallinnas toimuda suure tõenäosusega ka augustis.

9. mai tähistamine?

Vastates küsimusele 9. mai tähistamisest, mis alati on olnud rahvarohke, ütles Kõlvart, et igal juhul on kolme nädala pärast epideemia.

"Inimesed saavad kalmistule tulla ka praegu, seda keelata ei saa, aga tuleb pingutada, et inimesed ei tuleks. Tuleb anda väga selge signaal, et see on ohtlik," rääkis linnapea.

"Üldine arusaam on olemas venekeelsete seas [kogunemise ohtudest]. Tuleb vältida massikogunemist," lisas Kõlvart.