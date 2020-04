Estonia kaevanduses taastub töö esmaspäevast

Aprilli alguses oli Enefit Kaevandused sunnitud peatama töö Estonia kaevanduses, kuna kaevanduse töötajal tuvastati koroonaviirus.

"Praeguseks on nakatunud töötaja paranenud ning meile teadaolevalt ei kandunud haigus edasi teistele töötajatele. Sellest tulenevalt on võimalik töö allmaakaevanduses taastada, võttes erilise tähelepanu alla viiruse levikut tõkestavad ettevaatusabinõud," sõnas Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola.

Kaevanduse avamise otsusele eelnevalt konsulteeris ettevõte ka terviseametiga.

Vainola lisas, et kaevanduse seisaku ajal vaadati ettevaatlusabinõud veel kord hoolikalt üle.

"Kaitsemaskide või respiraatorite kandmine on nõutud kogu ettevõtte territooriumil, nii maa peal kui ka maa all töötajate transportimise ajal. Vajalik kogus isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendeid on selleks tagatud. Töötajate veoks tellisime lisabussid, et oleks võimalik hoida distantsi ka sõidu ajal. Igas bussis jagab vastutav isik töötajatele kaitsvaid maske, selgitab ning jälgib ohutusreeglitest kinnipidamist. Haigusesümptomitega töötajal mõõdame kehatemperatuuri. Regulaarselt toimub ruumide ja töötajaid vedava transpordi desinfitseerimine. Desovahendid on kättesaadavad maapealsetes ruumides ja maa all," loetles Vainola rakendatud meetmeid.