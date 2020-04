Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer ning Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar kuuluvad valitsust koroonaviiruse asjus nõustavasse COVID-19 tõrje teadusnõukotta. Kohtumisel osaleb ka keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi asedirektor Mario Kadastik.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt (SDE) märkis, et kahe nädala eest toimunud esimene avalik istung kinnitas, et inimestele tähtsaid teemasid tasub ja peabki avalikult arutama.

"Oleme tänulikud, et professorid Fischer ja Lutsar on oma suurele töömahule vaatamata leidnud mahti sotsiaalkomisjoni istungil osalemiseks ja me oleme kindlad, et kohtumisest kujuneb sama konstruktiivne arutelu nagu eelmisel korral," ütles Kütt.