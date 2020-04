Hiiumaa kolm ettepanekut piirangute leevendamiseks

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik ütles ERR-ile, et tal oli koos vallavanemaga esmaspäeva õhtul Skype´i kõne eriolukorra juhi, peaminister Jüri Ratasega, kus arutati piirangute leevendamist.

"Peaminister küsis Hiiumaa olukorra ja ka meelsuse kohta, mis puudutab piirangute leevendamist. Samas oli ta ka ise kohaliku olukorraga päris hästi kursis. Meie seisukoht oli, et kui vahepealsel ajal Eestis tervikuna ja ka Hiiumaal uut haiguspuhangut ei teki, oleme valmis mai algusest piirangute leevendamiseks," sõnas Viidik.

Volikogu esimehe sõnul on vald konsulteerinud ka kohaliku politseiga ja ka politsei on andnud oma kinnituse, et nad suudavad olukorda kontrollida. Võimalike leevenduste osas on Viidiku sõnul räägitud kolmest aspektist.

"Esiteks, et saare ja mandri vahel võimaldataks liikuda Hiiumaa elanike perede liikmetel (lapsed ja vanemad). Teiseks, et sama võimalus oleks Hiiumaal suvekodu omavatel inimestel. Kolmandaks, et võimaldataks nn tööränne. See puudutab nii neid Hiiumaa inimesi, kes mandril tööl käivad kui ka neid, kes peavad Hiiumaale tööle tulema," loetles Viidik.

Kõigi nende liikumiste puhul jääks volikogu esimehe sõnul kehtima üldised ettevaatusabinõud, sh 2+2 reegel. Samuti ei lubataks veel liikuda turismi eesmärgil.

Hiiumaal 10, Saaremaal 522 koroonajuhtu

Eriolukorra juht, peaminister Jüri Ratas kehtestas 14. märtsil ühesugused liikumispiirangud suurematele saartele - Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu suundadel. Saartele lubati reisida üksnes seal alalist elukohta omavatel inimestel. Saarte elanikud ei tohi aga saartelt liikumispiirangute ajal lahkuda, välja arvatud erandjuhtudel.

Hiiumaal on kolmapäeva hommiku seisuga tuvastatud kokku kümme koroonajuhtu, samas kui Saaremaal 522. Aivar Viidik ütleb, et ühesuguste piirangute kehtestamise sel ajahetkel oli siiski õige otsus.

"Mälu järgi tegin ise esimese ettepanekuna panna kinni Saaremaa ja Hiiumaa vaheline praamiliiklus, sest oli näha, et viirus jõuab meile eelkõige sealtkaudu. Suure tõenäosusega suutsime tänu karmidele meetmetele ära hoida viiruse massilisema jõudmise Hiiumaale ja ka suurema leviku kohapeal. Õnneks säilisid kaubaveod ja selles osas kohalik majandus toimis edasi," märkis Viidik.

Tiidus: piirangud olid ebaproportsionaalsed

Seevastu Saaremaalt pärit riigikogu saadik Urve Tiidus (Reformierakond) esitas eriolukorra juhile, peaminister Jüri Ratasele kirjaliku küsimuse, kus märkis, et üha enam levib arvamus, et liikumispiirangud saartele olid ebaproportsionaalsed.

"Kui suurem rangus Saaremaale on mõistetav, siis näiteks Hiiumaal on nakatumisega ja haigestumisega erinev olukord. Sama ka väiksematel saartel. See uus küsimus kõlabki - millal selgub saarte vahelise liiklemise piirangute leevendamine olgu või erisustega?" soovis Tiidus teada.

Ratasel on aega vastata kümme päeva. Sel kolmapäeval avalikustatud valitsuskomisjoni kriisist väljumise strateegias on kaalumisel leevenduste all välja toodud ka saarte avamine, v.a Saaremaa ja Muhumaa.

Täpsustusena on selle juures märgitud, et "nakkuse oht kasvab vähesel määral" ja eritingimustena, et "võimalik etapiviisiline avamine; rahvastikuregistripõhine liikumine; suletud reisijate tekk".

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles ERR-ile, et kas ja milliseid piirangute leevendusi saab teistele saartele, v.a Saaremaa ja Muhumaa teha, on valitsuskomisjonis arutusel, kuid pole veel otsustatud. Ministri sõnul langetatakse need otsused arvatavasti tuleva nädala esmaspäeval.