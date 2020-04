Riik kriisijärgselt hotelle ja restorane opereerima asuda ei plaani

Ettevõtetele laenukäendusi pakkuv SA Kredex võib peale kriisi lõppu saada läbi laenutagatiste mitmete ettevõtete omanikuks. Sihtasutuse teatel võetakse laenule antud tagatis kasutusele vaid äärmuslikus olukorras ning esmajoones on plaanis tagatisena saadud varadele siiski ostja leida.

"KredEx finantseerib ettevõtteid usus, et me ei pea kunagi nende ettevõtete omanikuks hakkama. Ettevõtja poolt antud tagatis on äärmuslik viis laenuandja õiguste kaitsmiseks, mida vastutustundlikud laenuandjad rakendavad vaid äärmuslikus olukorras," ütles Kredexi pressiesindaja Joonas Kerge ERR-ile.

Kredex pakub kriisiperioodil hädas ettevõtetele käibelaene, investeerimislaene ja laenukäendusi.

Ettevõtja poolt Kredexile esitatud äriplaan peab nägema ette, kuidas ettevõte raskustest välja tuua. Ühtlasi tuleb esitada finantsprognoosid järgmiseks kolmeks aastaks ning lõppenud majandusaasta aruanne.

Kerge juhtis tähelepanu, et tagatise võtmine ei tähenda selle endale saamist.

"Tagatud kohutust täidetakse vara realiseerimisest saadud vahenditega. Kui see toimub täitemenetluses, siis mingil hetkel kui müük ikka ei õnnestu, saab vara vastava enampakkumise alghinna võrra nõuet vähendades selle vara tõesti võlausaldaja endale jätta, pankrotimenetluses tuleb aga ikkagi ostja leida, pandipidaja vara endale ei saa," selgitas ta.

Kui Kredexi poolt käendatud laenuga ettevõtted kriisi üle ei ela, tuleb protseduuris arvestada tekkinud olukorraga ehk kui palju vara sundmüügis on. "Arvestades meie võimalikke ressursse ei ole reaalne, et KredEx saaks ka lühikeseks ajaks suureks kinnisvaraettevõtteks, nagu igal pangal eelmise kriisi ajal oli," märkis Kerge.

Aprilli algusest on Kredex võtnud vastu käibe- ja investeerimise otselaene. Väljatöötamisel on ka erakorralise käenduse tingimused majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele, reisibüroodele ning reisikorraldajatele.

Möödunud nädala lõpuks oli Kredexile laekunud erakorraliste käibe- ja investeerimislaenude jaoks 78 laenutaotlust kogusummas 192,8 miljonit eurot, millest lõviosa moodustas Tallinki 150 miljoni eurone taotlus.