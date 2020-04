Rakveres oli algul sel nädalal plaanis omavalitsuste keskkonnateemaline konverents ja kosmosest tehtud fotode näituse avamine. Koroonaaeg tegi plaanidesse omad korrektiivid. Konverentsi ei toimunud ja Maa tehiskaaslastelt tehtud pilte Maast tutvustas Rakvere juurtega Tartu observatooriumi asedirektor Anu Noorma telesilla vahendusel.

"Need pildid räägivad eelkõige lugu meie oma planeedist, mis – kui ta saaks – ilmselt karjuks praegu appi. See näitus on selle mõttega siin, et me kõik mõtleksime selle üle järele, kas ja kuidas me oma planeeti kohtleme. Kas me oleme tema vastu head ja mida me saame üheskoos teha, et planeet oleks meie jaoks jätkusuutlikult kasutatav veel palju põlvkondi," sõnas Noorma.

Näituse Lääne-Virumaale organiseerinud Rakvere abilinnapea Andres Jaadla sõnul üllatas teda satelliidifotode kunstilisus.



"Ta on küll pilt, aga samas on ta ka kunst. Ta mõjutab sind ja paneb sind mõtlema – kasvõi see Siberi tulekahju või kasvõi meres asuvad saared või jõe deltad –, et mis olukord seal tegelikult on. Sa saad aru, vaadates iseennast kaudselt või Maad läbi teadlaste loodud silma, läbi satelliidisilma, et maailm on palju suurem, palju ilusam, palju võimsam ja kahjuks meie silme all hävib ta palju kiiremini, kui me seda igapäevaelus tunnetame," ütles Jaadla.

Rakvere targas majas koostöös Euroopa Komisjoniga avatud näitust saab vaadata kokkuleppel Rakvere linnavalitsusega ja osa pilte on nähtavad ka läbi akna.