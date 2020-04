Valgusfoorid tualetruumide juures ning tööriiete külge kinnitatud seadmed, mis hakkavad vibreerima, kui kolleegile liialt lähedale minna, on meetodid, mida koroonapandeemiast kõige rängemalt kannatanud Itaalia põhjaosa tehastes rakendatakse, et inimesed üldse tööd saaks teha.

Umbria regioonis tegutsevas ettevõtte ISA külmutusseadmete tehases on tööle naasnud ainult 200 seal kunagi töötanud 800 inimesest. Samm-sammuline taaskäivitamine on saanud võimalikuks tänu sellele, et ettevõttes rakendatakse mitmesuguseid tehnilisi võtteid viiruse võimaliku leviku takistamiseks, kirjutab Reuters.

Nii on tehase põrandatele kleeplintidega joonistatud koridorid, millest liikumisel ei tohi kõrvale kalduda.

Tualettruumide külastamisel ohutuse tagamiseks käivitati foorid, mis näitavad, kui keegi parajasti seda kasutab.

Töölised kinnitavad oma riiete külge seadme, mis hakkab vibreerima, kui nad mõnele kolleegile liialt lähedale satuvad. Samal ajal saadab seade info lähedalviibimise kohta ka arvuti andmebaasi.

"Me usume, et see ei ole vahend meie jälitamiseks, vaid selleks, et tagada meie ohutus ja teatada lähikontaktidest," ütles üks tehase töötaja uudisteagentuuri ajakirjanikule.

"Kui meie test osutub positiivseks, siis on lihtsam kindlaks teha, kellega meil kontakte on olnud. Me tunneme ennast ohutult," lisas ta.

ISA on sarnased meetmed käivitanud ka oma Belgia tehases Antwerpenis. "Selleks, et aidata inimestel viirusega toime tulla - kuna see kahjuks lähiajal veel ei kao - siis lõime tark- ja riistvara, mis aitab inimestel turvaliselt koos töötada ja distantsi hoida," rääkis ISA peadirektor Marco Giulietti.

Samuti kontrollib tehas tööpäeva alguses oma inimeste kehatemperatuuri. Kõik kannavad tööl kaitseriietust, maske ja kindaid ning samuti on töötajad koosteeliinidel eraldatud üksteisest pleksiklaasist sirmidega.