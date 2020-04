Õigus Tartu Pirogovi pargis õlut juua jäi kehtima

Tartus on juba 17 aastat kombeks, et märtsi keskpaigast kuni oktoobri keskpaigani võib Ülikooli tänava ääres Pirogovi pargis lahjemat alkoholi pruukida.

2016. aastal viis linnavalitsus volikokku eelnõu, et õues joomist piirata. Alates sellest ajast tohib Pirogovi pargis alkoholi tarbida kella kümnest hommikul kuni kella üheteistkümneni õhtul.

Linnapea Urmas Klaas ütles toona, et alates hilisõhtust saab politsei rohkem vägivallaga seotud väljakutseid ja sestap oli piirang tema hinnangul mõistlik.

Tänavu 9. aprillil esitas linnavalitsus volikogule uue eelnõu. Esiteks palus linnavalitsus Pirogovi platsil alkoholijoomise keelata eriolukorra ajaks. Lisaks lubanuks määrusemuudatus linnavalitsusel joomist piirata ka muul ajal.

"Kuivõrd volikogu töötsükkel ikkagi on üsna pikk - üks kuu - ja näiteks see avalikust huvist tulenev olukord, võib-olla hea näide ongi lastekaitsepäev, kus kesklinnas on väga palju lastele pühendatud üritusi, lapsi liigub sel ajal kesklinnas palju, on üsna loogiline ja arusaadav, et samal ajal kesklinnas alkohoolseid jooke ei tarbita," selgitas linnapea Urmas Klaas.

Volikogu liige Vahur Kalmre ütles seepeale, et linnavalitsus soovib volikogult õigusi vähemaks võtta. Sotsiaalmeedias on eelnõud seotud ka tõigaga, et Pirogovi pargi kõrval töötavat Lydia hotelli juhib Tartu linnavolikogu fraktsiooni esimees Kristo Seli.

Neljapäevase volikogu istungi alguses palus aga linnavalitsus eelnõu volikogu päevakorrast välja arvata.

Tartu Postimehele selgitas Urmas Klaas, et eelnõu oli seotud eriolukorraga. Kuna päev varem tutvustas Vabariigi Valitsus eriolukorrast väljumise strateegiat, pole Tartu volikogul enam tarvis lisapiiranguid kehtestada, selgitas Klaas.