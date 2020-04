Amazoni töötajad on kasutanud ettevõtte veebiplatvormi kasutavate müüjate andmeid selleks, et arendada välja konkureerivaid, enda firmamärgiga tooteid. See praktika läheb aga vastuollu eeskirjadega, mida Amazon on ise varem kuulutanud.

Veebikaubanduse suurfirma on pikka aega kinnitanud, muu hulgas USA kongressile, et kui valmistab ja müüb omatooteid, siis ettevõte ei kasuta selleks andmeid, mida on kogunud veebiplatvormi kasutavate kolmandate osapoolte kohta. Müüjad peavad selliseid andmeid omandiõiguseks, vahendas The Wall Street Journal.

Samas paljastavad lehe kätte sattunud dokumendid ja intervjuud Amazoni rohkem kui 20 endise töötajaga, et just seda ettevõtte töötajad tegid.

Mitme endise, aga ka ühe praeguse töötaja sõnul aitab niimoodi kogutud info Amazonil otsustada, millist hinda toote eest küsida, milliseid tooteomadusi kopeerida või kas siseneda mingi tootega ise turule olenevalt selle tulupotentsiaalist.

Näiteks uurisid Amazoni töötajad auto pagasiruumi organiseerijaid müünu dokumente ja andmeid. Infot koguti näiteks müügimahu kohta, samuti selle kohta, kui palju müüja maksis Amazonile turundamise ja kauba saatmise eest ning kui palju teenis Amazon iga müügi pealt. Amazoni omatoodete üksus andis selle tulemusel hiljem välja ise pagasiruumi organiseerija.

"Nagu teisedki jaemüüjad, me vaatame läbimüüki ning hoiustame andmeid selleks, et pakkuda oma klientidele parimat võimalikku kogemust," kirjutas Amazon kirjalikus kommentaaris.

"Me aga rangelt keelame oma töötajatel kasutada mitteavalikke, müüjaspetsiifilisi andmeid selleks, et teha kindlaks, milliseid omatooteid turule tuua," lisas ettevõte.

Amazon ütles, et töötajad, kes kasutavad niisuguseid andmeid omatoodete kohta otsuste tegemisel nii, nagu leht kirjeldas, rikuvad ettevõtte eeskirju. Amazon on algatanud lehe väidete kontrollimiseks sisejuurdluse.

"Me ei kasuta eramüüjate andmeid otseselt konkureerimiseks," ütles Amazoni nõunik Nate Sutton eelmise aasta juulis kongressis.

Näiteks toidukaupluste kettide, apteekide ja teiste jaemüüjate jaoks on see üsna tavaline äristrateegia, et nad toodavad ja müüvad bränditoodetega konkureerimiseks omatooteid. Kaubamärgiettevõtete juhid ütlevad, et kuigi kõik jaemüüjad kasutavad teatud ulatuses teiste tootjate andmeid oma tooteotsuste tegemisel, on nende käsutuses palju vähem andmeid kui Amazonil.