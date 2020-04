Suletud kauplustele võib riik hakata kuus maksma kolme miljoni eest toetusi

Kuigi valitsus on eelnevalt otsustanud, et riik kaubanduskeskuste üürnike rendimakseid 25 protsendi ulatuses ei toeta, esitas rahandusminister Martin Helme selle kaupmeese liidu ettepaneku neljapäeval uuesti valitsusele arutamiseks.

"Erinevad sektorid on erinevaid toetusi saanud, ja ma arvan, et nende taotlus on selgelt põhjendatud. Küsimus on selles, et kuidas me seda välja arvutame. Ma olen ka täna saanud tagasisidet paljudelt kauplustelt, kes ei ole (toetuste) alla praegu mahtunud, kes ütlevad, et see peaks olema laiem meede," rääkis Helme.

Toetuse summa kokku oleks kolm miljonit eurot kuus, mille riik arvutas kokku 5000 ruutmeetrist suuremate keskuse üürisummade pealt. Väikeseid poode selles arvestuses pole. Kaupmeeste hinnangul jääksid seetõttu toetuseta väiksemad kaubanduskeskused.

"Ma eeldan, et meede on siiski mõeldud universaalsena. Lisaks suurtele keskustele on rendipindasid ka paljudes väiksemates üksustes, ja ma eeldan, et see meede laieneb siiski suuremale hulgale üürnikele," ütles Kristiine ja Rocca Al Mare kaubanduskeskuste tegevjuht Kristjan Maaroos.

Helme sõnul kaalubki nüüd valitsus, kas alandada toetuse määra, et vahendeid jaguks kõigile, või leida lisaraha.

Suur osa kaubandusettevõtetest asub rendipinnal, kellel tuleb praegu vaatamata nende sulgemisele ja kadunud käibele jätkata rendimaksete tasumist.

Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp märkis, et tegu on toteusega, mis lubab rentnikel raske aja möödudes kaupluste uksed taas lahti teha.

"See on tegelikult toetus sektorile, kes maksab aastas tööjõumakse juba umbes pool miljardit eurot, Ja kui seda poolemiljardilise euroga 72 000 tööatajate arvuga sektorit suudab kuidagi riik toetada, et ta ellu ärkaks uuesti, siis see on väga tore," ütles Puusepp.

Kuid veelgi olulisem on kaubanduskeskuste avamine, ütles Puusepp. Nende sulgemise tõttu jääb riigi saamata viis miljonit eurot maksutulu nädalas.