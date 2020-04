E-Piim korraldab Paide tehase rajamiseks uue hanke

Viimaseks takistuseks sai rahvusvaheline tehnoloogiahange, mille tulemusel pidi Paidesse jõudma piima vastuvõtu- ja juustutehnoloogia. E-Piima juht Jaanus Murakas jäi hanke ebaõnnestumisest rääkides üldsõnaliseks.

"Hanke võitja teatud mõttes taganes oma lubadustest sellisel määral, mida meil ei olnud võimalik enam aktsepteerida," ütles ta.

Rahvusvaheline meeskond, kuhu kuuluvad ka Hollandi investori esindajad, loodab uue hanke dokumentides varasemad riske välistada.

Murakase sõnul kuulutatakse hange välja 29. või 30. aprillil. "Meil on kaunis kokkusurutud tähtajad, kuna see on kordushange," märkis ta.

Rusikareegel on see, et hanke väljakuulutamisest ehituseni läheb umbes üks aasta.

27. veebruaril asutas E-Piim koos Läti piimandusühistuga Piena Celš rahvusvahelise piimandusühistu SCE E-Piim. Paide uues kombinaadis hakatakse töötlema mõlema riigi farmerite toodangut. Käive suureneb Murakase sõnul 37 protsenti. Praegu opereerib ettevõte 450 tonni piima päevas.

Paide uus kombinaat suudab ööpäevas töödelda kuni tuhat tonni piima. Jaanus Murakas kinnitab, et tehase tööshoidmiseks vajalik piimakogus on E-Piimal tagataskus juba olemas.

"Täna on meil garanteeritult Paides üle 800 tonni piima ja me saame lepingutega minna maksimaalselt 900 tonnini. Aga loomulikult peab meil jääma reserve. Kui meill iikmete arv tõuseb, kui nende tootmine tõuseb, siis me same selle piima ka vastu võtta," ütles Murakas.