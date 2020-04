Terviseamet saatis Haapsalu apteekritele aegunud maskid

Terviseamet jagas kriisi alguses apteekritele tasuta kaitsemaske, mille sekka sattus ka neid, mis aegusid aastal 2011. Nüüd on amet seisukohal, et apteekritele polegi enam vaja rohkem tasuta maske jagada, sest tarneahelad on stabiliseerunud ja igaüks saab neid ise osta.

Haapsalus kolme apteeki pidava osaühingu Nurme Apteek juhataja-proviisor Tiiu Vaha ütles, et terviseamet saatis neile nii märtsis kui aprillis maske, mis toodetud 2006. aastal ja aegusid aastal 2011. Aprilli alguses saatis terviseamet ka tolmumaske, mille kaitsevõime jääb kirurgilisele maskile alla.

"Sellised maskid saatis meile riik. Me oleme tervishoiutöötajad, me ei saa töötada kinniste uste taga, meil käivad siin inimesed oma probleemide, muredega. Püüame neid alati lahendada ja selliste maskidega töötada, kus peab natukene rohkem rääkima kui tavaliselt, on ikka väga kurb, et riik saadab sellised maskid," rääkis apteegi juhataja-proviisor Tiiu Vaha.

Terviseameti kinnitusel pärinesid vanad maskid isikukaitsevahendite nappuse kõige kriitilisemal perioodil kaitseväelt saadud varudest ja neid saadeti üle Eesti. Ameti väitel teavitati kopitanud maskide avastamise järel apteekrite ühendusi ja ravimiametit.

Välja on neid maske tänaseks vahetatud alla 2000, ja kui palju neid kokku olla võis, amet ei täpsustanud. Kaitsevahendite tasuta jagamine terviseameti kaudu on nüüd plaanis järk-järgult üldse lõpetada.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Andras Banyasz selgitas, et praeguseks on tarneahelad hakanud taastuma.

"Me tegeleme endiselt muidugi ka hankimisega, aga järk-järgult üritame naasta tavaolukorda, mis valitses enne kriisi. Tavaolukord oli see, et iga ettevõte, iga juriidiline isik varustas ennast ise vajalike kaitsevahenditega, ja me loodame, et juba lähiajal saamegi sellesse normaalsusesse naasta," rääkis Banyasz.

Kui terviseameti kinnitusel pakuti kõigi kopitanud maskide väljavahetamist, siis midagi on vastavas kommunikatsioonis siiski vajaka jäänud, sest vähemalt Nurme apteegi väitel pole neile asendusmaske antud.