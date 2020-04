Reedel sajab hoovihma ja tuul tugevneb

Reede öö on muutliku pilvisusega, kuid üldiselt sajuta. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur on 0 ja 4 plusskraadi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on ka veel kuiv ning taevas on üsna vähe pilvi. Tuul puhub jätkuvalt suuresti läänest 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 6 kraadi.

Kui ennelõunal sajab kohati, siis pärastlõunal on hoovihma juba mitmel pool. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 9, pärastlõunal puhanguti 13 meetrit sekundis, pöördudes õhtul põhja. Temperatuur küündib lõunas 12, põhjarannikul 9 kraadini.

Laupäeval lisandub külma ning selgema ööga jahtub õhk sisemaal miinuspoolele. Üldiselt jäävad ka päevased soojakraadid selle nädala esimesest poolest tagasihoidlikumaks, tuues lähipäevadel rohkem hoovihma ja paiguti ka lörtsi.