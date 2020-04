Pärnus jõudis sadamasse esimene paaditäis kevadist räime

Jääd pole tänavu olnudki. Kui räim tuleb madalamasse vette kudema pärast jääminekut, siis tänavu ei teatudki, millal seda täpselt oodata, sest päris ilma jääta talve ei mäleta keegi. Muidugi teavad kalurid, millist temperatuuri see kala eelistab ja seetõttu polnud siiamaani eriti lootust.

Alles viimaste päevadega on vesi soojemaks läinud ja nii see rahvuskala lõpuks tuli. Mõnel kevadel on Japsi kail esimest kevadräime ootamas olnud mitukümmend inimest. Tänavu, kus kõik on teisiti, tuli esimesel päeval kohale vaid mõni üksik, aga hooaeg ju alles algab.

"Pärnumaa maitsetest kui rääkida – kõik peavadaprillis proovima ära vähemalt korra meritinti. Ja maikuu on siis see kuu, kus kõik peaksid maitsma meie rahvuskala räime ära. Nii et maikuu kohe algab," rääkis kalur Tarmo Luks.

Lauri sõnul läheb vesi juba parajalt soojaks. "Siin veel mõned päevad tagasi oli maatuultega alles neli kraadi vesi. Räim tahab ikka mingi kaheksa-kümme kraadi, siis ta tuleb meie lahte kudema. Aga ta on juba siiapoole teel, nagu tänane saak näitas, nii et asume maitsma," ütles ta.

Kes rahvuskalast lugu peab, see hindab just värsket räime ja oskab sellest mitut rooga valmistada.