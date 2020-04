Madise: karmidel piirangutel pole alust, kui inimesed käituvad mõistlikult

Osa ühiskonnast soovib, et praeguseid karme piiranguid leevendataks kohe, osa soovib aga nendega jätkata. Madise lisas, et on ka seisukoht, et ei saa korraga kohe piiranguid kaotada, ega ka liiga kaua nendega jätkata.

"Õiguskantslerina pean ütlema, et väga karmide piirangutega, juhul kui inimesed jätkuvalt hoiavad distantsi, on mõistlikud, ei nakata, ei nakatu, siis ei ole ka õigusliku alust nendega jätkata. Seda on ka valitsus signaliseerinud, kõik koalitsioonipartnerid minu märkamise kohaselt, et ka eriolukorra raames hakatakse piiranguid maha võtma," rääkis ta.

"Ma väga loodan, et kui me suudame kõik jätkata distantsi hoidmist, siis meil on põhjust olla juba kahe nädala pärast väga rõõmus," sõnas ta.

Madise sõnul saab ka eriolukorra ajal piiranguid järjest maha võtta.

"Kui peaks juhtuma, et piirangute mahavõtmisele, umbes kahenädalase viitega jällegi järgneb haigestumiste tõus, eks siis pannakse neid piiranguid juurde," ütles ta.

"Ma siin eristaksin erinevaid tasandeid. Üks neist on meie kõik, igaüks. Ja kui te küsite, kas siis, kui eriolukord lõpeb või enamik piiranguid lõpevad, igaüks saab tunda ennast sama vabalt ja muretult kui varem, siis kahjuks, olles realist, ma olen sunnitud ausalt ütlema, et vastus on - ei. Aga samal ajal ma väga soovitaks mitte ka muretseda, sest alati on kohanetud, hakkama saadud ja ma olen täiesti kindel, et saame ka seekord jälle hakkama. Lihtsalt ettevaatlik tuleb olla," rääkis õiguskantsler.