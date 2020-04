Prantsusmaa börsifirma Bleeckeri suuromanik Philippe Michel Bucheton rajab Tallinnasse Reidi tee algusesse Tuukri 1a kinnistule uue ärimaja. Krundil on alanud lammutustööd, mille käigus võetakse maha amortiseerunud laohooned.

2008. aastal kinnitatud detailplaneeringu järgi võib krundile ehitada praeguse paekivist laohoone kohale kuuekorruselise hoone, säilitades paekivihoone seinad esimese korruse ulatuses.

Krunt kuulub Buchetoni Tuukri Holding OÜ-le. Firma plaanib majandusaasta aruande kohaselt uue hoone ehitust alustada käesoleva aasta sügisel. Projekteerimisega alustas ettevõte juba mullu.

Detailplaneeringu kohaselt on hoone põhjaküljele kavandatud sissepääsud äripinnale. Planeeringus on märgitud pool kinnistust ärimaana ja pool elamumaana.

Bucheton omab Tallinnas mitut kinnisvaraobjekti. 2017. aastal ostis tema ettevõte võlgade katteks müüdud Keskerakonna büroo Toom-Rüütli tänaval.

Bucheton on teiste seas on Prantsusmaa kinnisvarafirma Bleecker suuromanik ja juht. Ettevõte on noteeritud Pariisi börsil.