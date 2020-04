Sojuzmultfilm tahab Potsataja õigusi Jaapanilt tagasi saada

"Õigus kasutada Potsataja (vene keeles Tšeburaška) tegelaskuju andis Jaapani ettevõttele 16 aastat tagasi meie stuudio eelmine juhtkond. Praegu on pooltel lepingu kestvuse ja tingimuste osas tõsised erimeelsused, kuna me leiame, et lepingu praegune versioon on kehtetu ja teavitasime sellest ka jaapanlasi," ütles Sojuzmultfilmi juhataja Juliana Slaštševa pressiteate vahendusel.

Olukorra lahendamise muudab keeruliseks see, et leping sõlmiti Jaapani seaduste alusel ning kõik sellega seonduvad vaidlused, kaasa arvatud kohtuvaidlus, tuleb lahendada Jaapanis, mis aga nõuab suuri väljaminekuid, märkis Slaštševa.

Teiseks võimaluseks oleks tema hinnangul õiguste tagaisaamise küsimuse tõstatamine valitsustevahelisel tasemel. "Igal juhul kavatseme lähiajal tõsiselt tegeleda õiguste tagasisaamise teemaga," rõhutas kinostuudio juht.

Slaštševa meenutas, et alates 2017. aastast on Sojuzmultfilm asunud taastama oma õigusi niinimetatud kuldvaramu multifilmidele ja nende audiovisuaalsele esitamisele nii internetis kui ka Vene- ja välismaa tasulistes telekanalites ning praeguseks on 90 protsendi mahus need õigused tagasi saadud.

Jaapani kinokunstnikud on avaldanud ühe 3D-lühianimatsiooni Potsatajast. Jaapani stuudio kinintab, et õigused legendaarsele tegelaskujule kuuluvad nendele 2023. aastani.

Slaštševa ütles, et tal ei ole midagi Sojuzmultfilmis loodud tegelaskujude esitamise vastu 3D-filmides, kuid jaapanlaste tehtu talle ei meeldinud.