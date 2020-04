Peaminister Marini abikaasa tõmmati toetusteskandaali

Marini elukaaslane Markus Räikkönen töötab Turundusakadeemias (Markkinointiakatemia) kommunikatsioonidirektorina ning ei ole kuidagi seotud lubadustega, nagu ta võiks oma perekondlikke sidemeid kasutades aidata ettevõtetel koroonakriisi tõttu lihtsamalt riigitoetusi saada. Turundusakadeemia presidendi Mikko Pulkkila sõnul oli selline lubaduste jagamine ühe töötaja isetegevus.

Ajaleht Talouselämä teatas, et nende kätte oli jõudnud e-kirju, miles üks Turundusakadeemias töötanud inimene oli püüdnud uusi kliente värvata, viidates, et ettevõte saaks tänu Räikköneni positsioonile aidata neil taotleda riigilt toetusi.

Peaminister Marin ütles neljapäeval ajakirjnikele, et on juhtunust teadlik. "Juhtum on väga kurb, nii minu kui ka mu abikaasa jaoks. See on olnud üksiku töötaja sobimatu tegevus ja ma saan aru, et asja uuritakse põhjalikult ja ettevõte pole sellist tegu aktsepteerinud," kommenteeris Marin. Ta lisas, et ettevõte pole teda ega tema elukaaslast selles asjas kuidagi ära kasutanud.

Küll tunnistas Marin, et ettevõte, kus tema elukaaslane töötab, on saanud 45 000 euro ulatuses riigilt toetust. Aga Räikkönen ei ole ettevõtte omanike seas, vaid on selle palgatöötaja, rõhutas peaminister Marin.

Turundusakadeemia juht Pulkkila ütles, et sai asja kohta teavet neljapäeval Talouselämä kaudu. Ta kinnitas, et ei ettevõttel, peaministril ega tema abikaasal polnud eelnevalt asja kohta mingit teavet.

"Ettevõttena ei ole me andnud selleks mingeid juhiseid. Siin on ka ettevõte ohver," tõdes Pulkkila. Tema sõnul on ettevõte asunud asja uurima, kuid ta ei osanud hinnata, kui kaua uurimise lõpuleviimine aega võtab.