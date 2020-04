KAUR-i koostatavad meteoroloogilised ja hüdroloogilised andmed on vabalt kättesaadavad kõigile, kuid näiteks kindlustusfirmad, ehitusettevõtted ja ka ajalehed ning raadio- ja telejaamad soovivad spetsiifilisemaid analüüse, andmete komplekte ja prognoose. Tasuta kättesaadavad andmed pole nende jaoks piisavad, ning agentuuri teadmisel on ettevõtted nõus spetsiifilisema ja töömahukama teenuse eest KAUR-ile maksma. Kehtiva seaduse järgi ei saa KAUR aga tasulist teenust pakkuda.

Samas pole agentuuril põhimääruse järgi kohustust selliseid teenuseid pakkuda ning seega pole eelarves selle jaoks ka raha. Kõiksugu andmete kogumine, analüüs ja prognooside tegemine nõuab aga märkimisväärselt palju aega ja tööjõudu. Ettevõtted, kes andmete komplekte, analüüse ja prognoose tellivad, on enamjaolt samad ning nendega oleks agentuuri hinnangul mõistlik leping sõlmida. Lepingus oleks kirjas teenuse osutamise aeg, maht ja tasu.

Peale KAUR-i pole praegu Eestis ühti teist asutust või firmat, kes sellist teenust pakuks. Agentuuri hinnangul pole teenusepakkujaid seetõttu, et tegu on väga mahuka andmetöötlusega, mille tehnoloogia areneb väga kiires tempos.

"Tehnoloogia arenguga kaasneb meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste andmete mahtude kasv. Nimetatud andmeid nimetatakse ka "suurteks andmeteks". Ööpäevas opereerib KAUR vähemalt 1,4 TB (terabaidi) andmemahuga," märkis agentuur ministeeriumide kooskõlastusringile saadetud dokumendis.

KAUR toob välja kolm teenust, mille eest soovitakse raha küsida. Esimene on meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste andmete komplekteerimine. Näiteks tellivad kindlustusettevõtted kindlustusjuhtumite lahendamiseks KAUR-ilt digitaalselt allkirjastatud tuule- ja vihmaandmeid. Teada tahetakse muuhulgas õhutemperatuuri, tuule kiirust ja suunda ja sademete hulka konkreetsel ajal ja kohas.

Teine teenus on andmete analüüs, mille puhul soovitakse KAUR-ilt muuhulgas tuuleroosi tegemist ja hüdroloogilisi insenertehnilisi arvutusi. Sellised analüüse tellivad ehitusettevõtjad, keda huvitab temperatuuride maksimum, kuuma- ja külmalained, tuuled, tormid, sademete maksimumid jne.

Kolmandast teenusest ehk ilmaprognoosidest on huvitatud meediaettevõtted, täpsemalt tele- ja raadiokanalid ning ajalehed.

Eelnõu järgi kehtestatakse tellimuste täitmiseks tunnihind. Näiteks andmete komplekteerimisel oleks tunnihinnaks enamjaolt 15 eurot, andmete analüüsi puhul 22 eurot ning kui tellitakse ilma prognoosmudel, oleks tunnihinnaks 30 eurot. Tasulise sünoptiku infoliini minutitasu oleks 1,1 eurot.

Kasumit teenida KAUR teenuste tasustamisega ei soovi, tasu eest kaetakse teenuse osutamiseks vajalikud kulud. Kulude jaotus koosneb kolmest komponendist: tööjõukulud (umbes 72 protsenti), majanduskulud (18 protsenti) ja üldkulu (10 protsenti).

Näiteks 2019. aastal oli KAUR-i ühe töötaja kohta majandamiskulu ühes tunnis 2,7 eurot. Kui tellimust koostab üks spetsialist ja tal kulub selleks kaks tundi, siis lisaks tema tööjõukulule lisandub majandamiskulu 2 x 2,7 eurot.

Kõige suurem nõudlus on komplekteerimisteenuse järele, mida vajavad aastas keskmiselt 140 klienti. Eriotstarbelist prognoosteenust vajab aastas ligikaudu 15 klienti, aga nende klientide vajadused ja soovid on kõige mahukamad. Aasta tulu oleks keskmiselt 100 000 eurot. Andmete analüüsiteenust tellivad aastas keskmiselt 50 klienti ja keskmine aastatulu oleks 45 000 eurot. Seega oleks tasuliste teenuste klientuur aastas ligikaudu 230 ja tulu umbes 160 000 eurot.

Justiitsministeerium soovib veel täpsustusi

Justiitsminister Raivo Aeg märkis KAUR-i soovide kohta, et agentuur peaks täpsustama, miks need kolm teenust, mille eest soovitakse raha küsida, ei kuulu nende arvates põhiülesannete hulka. "Avalikkusel on õigus saada riigilt õiget teavet ning üldjuhul on õigus saada seda teavet tasuta. Tasu küsida ei tohi tegevuse eest, mis on valitsusasutuse hallatavale riigiasutusele seadusega või seaduse alusel pandud põhikohustus," märkis Aeg.

Aegi sõnul ei tohi tasu eest pakuatv lisaülesanne kahjustada ühegi põhiülesande täitmist.

Justiitsminister märkis ka, et kindlasti ei anta asutuse juhile õigust tasusid kehtestada, isegi kui seda tehakse. Tasud peavad tema sõnul olema reguleeritud seaduses või väga piiritletud volitusnormi alusel määruses.

Aegi tahab ka, et KAUR selgitaks, miks ei leidu vajalike teenuste osutajat vabal turul.