Soome president Risto Ryti ja peaminister Edvin Linkomies pakkusid Ameerika Ühendriikidele 1943. aastal võimalust, et lääneliitlased teeksid dessandi Norrassse ja okupeeriksid sealt kaudu Põhja-Soome, selgub Oulu ülikooli ajaloolase äsja avaldatud uuringust.

Oulu ülikooli rahvusvaheliste suhete ja teabevõrkude ajaloo dotsent Henry Oinas-Kukkonen väidab oma uuringus, mis tugineb USA riigidepartemangu ja sõjaväejuhtide dokumentidel, et Soome juhtkonna hinnangul oleks riigi põhjaosa okupeerimine takistanud Nõukogude Liitu Soomet üle võtmast ja oleks sellega taganud riigi iseseisvuse säilimise. Samal ajal oleks Soome võinud Teisest maailmasõjast välja astuda.

See on juba varasemalt teada, et Soome lootis sõjast väljuda. President Risto Ryti kirjutas eraldumise eesmärkidest oma sõjaaegsetes päevikutes, mis ilmusid 2012. aastal, kirjutas Soome ringhääling Yle.

Päevikutest selgub ka, et Soome juhtkond hakkas sõjast väljumist soovima pärast seda, kui hakkas selguma, et liitlane Saksamaa kaotab sõja. See oli eriti ootuspärane pärast seda, kui Saksa väed pidid 1943. aasta alguses Stalingradis taganema

Oinas-Kukkoneni uuringu kohaselt USA sõjaline juhtkond tõesti kaalus Soome ettepanekut, see polnud ainult idee, mida diplomaatiliste kanalite kaudu uuriti. Ettepanekut oli käsitlenud USA staabiülemate ühendkomitee, mis näitab, et sellesse suhtuti tõsiselt, mägib ajaloolanme.

Ettepaneku üle peeti Portugali pealinnas Lissabonis salajasi läbirääkimisi, milles osalesid Soome suursaatkonna esindajana advokaat Taavi Pohjanpalo, USA saatkonna nõunik George F. Kennan ning luureteenistuse OSS esindaja Robert A. Solberg.

Opetratsioon oleks võinud ohustada Normandia dessanti

Soome ettepanekut kaaludes paigutas USA selle laiemasse konteksti, milles ta hindas lisaks Soomele ka muid Teise maailmasõja lahinguvälju. Ühendriigid leidsid, et Norras maabumine ja vägede transportimist sealt Soome oleks liiga ebapraktiline ja ohtlik operatsioon.

USA otsuse tegi admiral William D. Leahy juhitav nõukogu, olles ära kuulanud armee staabiülema George C. Marshalli hinnangu olukorrale.

USA hinnangu kohaselt kardeti ka seda, et taanduvad Saksa väed võivad tugevdada Saksamaa kaitseliini Atlandi ookeani rannikul ja see omakorda võiks seada ohtu juba kavandatava Normandia dessandi. Sakslaste sidumine põhjaga oli liitlaste seisukohast parem variant.

Lisaks kartis USA ka Nõukogude Liidu reaktsioone.

Samuti arvati, et Nõukogude Liit ei vii oma vägesid Soome piiri tagant sõja peamistele rinnetele, vaid võib Soome okupeerida veelgi suuremate vägedega, ütles Oinas-Kukkonen.

Soomel oli vähe mänguruumi

Oinas-Kukkoneni sõnul aitab uus teave mõista ka seda, kuidas arenes rahu sõlmimine Jätkusõjas ja kui vähe oli manööverdamisruumi Soomel sõja lõppedes.

Nõukogude Liiduga ei peetud läbirääkimisi ja ka Saksamaa ei soovinud Soomega eraldi rahu sõlmida. USA küll soovis, et Soome oleks eraldi rahu sõlminud, kuid seda kindlasti mitte enne Normandia dessanti ja teise rinde avamist Euroopas, nii et seda ei saadud 1943. aasta sügisel teha, ütles Oinas-Kukkonen.

Kui lääneliitlased alustasid Normandia dessanti 1944. aasta suvel, alustas Nõukogude Liit oma suurt sissetungi idast, mida Soome suutis vaevalt tõrjuda.

Soomes jaoks lõppes Jätkusõda vaherahu sõlmimisega Moskvas 19. septembril 1944.