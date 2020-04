Tartus on eriolukorra tõttu laste mänguväljakud suletud, Viljandi pole aga mänguväljakuid sulgenud.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuhi Arkadi Popovi sõnul on murekoht see, et sinna, kus mängivad lapsed, kogunevad mõnikord ka nende vanemad. Jätkab Erle Loonurm.