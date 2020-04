Viimaste nädalate jooksul on kasvanud nende inimeste arv, kas vajavad toiduabi. Mittetulundusühing Tänavatöö jagab ka eriolukorra ajal Tallinnas, Keskturu juures puudust kannatavatele inimestele suppi ning see saab kiiresti otsa.

Suppi jagatakse Keskturu väravas igal reedel. MTÜ Tänavatöö hakkas seal suppi jagama kaks ja pool aastat tagasi ja siis käisid seal sooja suppi söömas põhiliselt kodutud. Nüüd käivad suppi koju viimas ka vanemad inimesed, ka üksikemad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kolme nädala jooksul oleme tähele pannud, et käivad ka need inimesed, kes on tööst ilma jäänud. On kas koondatud või firmad on pankrotti läinud. Täpselt need inimesed, kes vajavad toitu iga päev," rääkis Tänavatöö juhatuse liige Sander Kukk.

Enne eriolukorda said soovijad süüa suppi telgis. Nüüd antakse supp kaasa. Mõned tulevad seda tooma oma purgi või potiga.

Selle nädala reedel läks jagamisele neli termosetäit ehk üle 70 liitri.

Kukk ütles, et praegu tundub, et vajadus kasvab iga nädalaga. "Me oleme reede hommikuti - igal reede hommikul - kella seitsmest väljas ja me oleme täpselt nii kaua, kui meil supp saab otsa. Viimased nädalad on supp saanud otsa juba veerand kümneks või poole kümneks," ütles Kukk.

Supi keedab Päästearmee. Raha koguneb annetustest ning koostööd teeb Tänavatöö Toidupangaga.

Rohkem suppi praegu jagada ei saa, sest puudu jääb termostest, millega saab sooja söögi kohale tuua.

"Oleme läbirääkimisi pidanud, et vajadus on suurem ja hetkel mõtleme, kust osta termoseid juurde. Päästearmee on võimeline rohkem keetma ja seda kogust on vaja suurendada kindlasti," ütles Kukk.