Veebruaritormis räsitud Valgerand saab peagi korda

23. veebruari torm tegi Valgerannas palju pahandust, jättes maha murtud puud ja kaldalihke, kus meri oli umbes viis meetrit maad ära hammustanud. Nii hullu pilti nähti Valegrannas viimati pärast 2005. aasta jaanuritormi.

Nüüd käib uue kaldakindlustuse rajamine, mis peaks järgmisel nädalal valmis saama. Vallas oli just enne tormi kaldakindluse hange toimunud, nüüd tuli tööd teha suuremas mahus.

"Meil oli hange tegelikult juba olnud ja ehitaja oli juba leitud. Aga siis tuli torm, lammutas vana kaldakindlustuse ära ja täna peame me seda tegema palju suuremas ulatuses ja tõtt öelda saab ta palju tugevam nüüd," rääkis Audru osavallakeskuse juht Priit Annus.

Kaldakindlustuse rajavad Lääneranna valla mehed firmast ValiceCar. "Tegemist on oma ala professionaalidega, nagu siit kivide pealt näha võib, kui ilusti kopamees neid on ladunud. Hanke maksumus läks ligi kolmandiku võrra suuremaks esialgsest, maksumus on 60 000 eurot."

Uue kaldakindlustuse rajamisel kasutatud suured kivid peaksid garanteerima, et see töö paneb merele pikemalt vastu. Annus loodab, et ehk isegi sada aastat. Aga torm tegi liiga ka audrulaste armastuse monumendile, mis nüüd on jälle õiges kohas tagasi.

"Tänusõnad kindlasti ka skulptor Rait Pärjale, kes väga operatiivselt tuli ja pani ta täpselt sinna tagasi, kus ta vanasti oli. Nii et väljend, lõpp hea, kõik hea," ütles Audru osavallakogu aseesimees, Jõõpre kooli direktor Mati Sutt.

Suurt laastamistööd tegi torm ka läheduses asuval RMK maal, kus murdis hulgaliselt puid. Ka see ala on nüüd korda tehtud.