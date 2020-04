Ilm läheb jälle veidi jahedamaks

Laupäeva öö on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, pärast keskööd põhja poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 10, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on enamasti selge, kuid siin-seal on siiski pilvi. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 4 kraadi.

Päeval valitseb muutlik pilvisus ja üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, pärastlõunal loode- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on natuke vähem, kui viimastel päevadel ehk 5 kuni 9 kraadi.

Üldiselt valitseb eelolevatel päevadel madalrõhkkond ja suurem sadu jõuab Eestisse kolmapäeval, aga üksikutes kohtades on sajune ka enne seda. Selle nädalaga võrreldes läheb jahedamaks - öösiti on keskmiselt -2 kuni +1 ning päeval +7 või +8 kraadi.