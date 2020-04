Türi tehisjärve tagune ilukirsside allee puhkes õide.

Türi tehisjärde taga olev kirsiallee on õide puhkenud, kuid läheb veel paar-kolm sooja päeva, et puud saaks kõik oma õied täies ilus lahti ajada.

Türi tehisjärve tagune kirsiallee muutub iga tunniga aina roosamaks. Iga päevaga lisandub neid, kes tahavad seda ilu näha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üks minu tuttav daam ütles, et ta kavatseb minna Jaapanisse vaatama. Ma ütlesin, et aga Türil on ju ka olemas, milleks Jaapanisse sõita," rääkis abikaasaga õisi vaatamas olnud Hillar Varind.

"Iga aasta käime ja vaatame neid. Tundub kuidagi mõnus ja ilus," ütles Paidest koost tütrega kirsiõite ilu vaatama läinud Janne Pungar.

Türilane Kaia Mõistlik oli oma kodulinnast eemal 40 aastat. Nüüd oskab ta seda enam hinnata väikelinna rahu, vaikust ja ilu.

"Ma tulin täna spetsiaalselt sellepärast kirsse vaatama, et see ilu kestab tegelikult väga lühikest aega. Ja kui sa maha magad selle hetke, siis sel aastal jääbki nägemata. Nüüd sõltub kõik ilmadest - kui tulevad soojad ilmad, siis näeme seda ilu võib-olla kolm, neli, viis päeva," rääkis ta.

"Ja jaapanlastel on üks hea uskumus - Jaapan on ju kirsimaa ja nüüd tundub, et Türi muutub ka kirsiturismi kohaks -, et kui sa tuled kirsi õitsemise ajal piknikku pidama ja kirsiõis langeb joogipokaali, siis soovi üks soov ja sinu soov täitub," lisas Mõistlik.

Türi tehisjärve tagused 155 ilukirssi istutati 14 aastat tagasi talgute korras linna 80. sünnipäevaks. Osa puid on nüüd kuivanud või vajavad lõikamist. Kaia Mõistlik kutsubki türilasi taas talgutele, et kirsiallee, mida üle Eesti imetlemas käiakase, taas korda teha.