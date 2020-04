Pühapäeval sajab mitmel pool vihma

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma või lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2, saarte rannikul kuni +5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommik on veel suhteliselt selge ja vaid üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma või lörtsi. Läänekaare tuul on mõõdukas ja sooja kuni 5 kraadi.

Päeval on ilm pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 5 kraadist 9-ni.

Uue nädala esimeses pooles on ilm vahelduv. Päevased termomeetrinäidud jäävad +10 kraadist madalamale ja öösiti on sisemaal oodata ka kergeid miinuskraade. Vihmapilved on tihedamad teisipäeval, teistel päevadel on sajuhooge vähem ja ka päikest peaks olema vahepeal näha. Tuul on suhteliselt rahulik.