Omavalitsused võivad saada õiguse piirata lageraiet omaniku nõusolekuta

Rahandusministeeriumis on töös seadusemuudatus, mis annaks kohalikele omavalitsustele suurema õiguse otsustada metsaraie üle maaomaniku nõusolekuta. Metsaomanikes muret tekitava plaani eesmärk on ühtlustada seaduste sõnastus.

Seaduseelnõu kavatsuse avastas Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit sel nädalal Postimehest ning pöördus seepeale rahandusministeeriumi poole selgituste ja küsimustega.

Nimelt näeb liit, et järjekordse metsade majandamise piirangu tulemusel väheneks maksutulu, kaoksid töökohad ja metsast elatuvad erametsaomanikud jääksid täbarasse seisu.

Lisaks soovib metsatööstuse liit oma pöördumises teada, kas riigil on piisavalt vahendeid, et lageraiest saamata jäänud tulu omanikele hüvitada, kuidas on kavas korvata eelnõust tulenev kahju majandusele laiemalt ja millist tuge pakub riik erametsaomanikele, et nad suudaks oma huve kaitsta.

Liidu tegevjuht Henrik Välja selgitas ERR-ile, et piirkondi, kus võib probleeme tekkida, on Eestis palju. Eelkõige jäävad tema hinnangul hätta väiksemad erametsaomanikud, kellel ei ole ressursse ega oskusi kohalikega vaielda.

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Külli Siim selgitas, et muudatuse tegelik eesmärk on ühtlustada kahe seaduse sõnastus. Need on metsaseadus ja planeerimisseadus, mis ütlevad peaaegu et üht ja sama: üldplaneeringuga võib seada lageraiele kitsendusi asula või ehitise kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule ja lumetuisu eest ning tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks. Piiranguid võib seada langi suurusele ja raievanusele. Ainus erinevus on, et metsaseaduse järgi peab selliseks piiranguks saavutama kohalik omavalitsus maaomanikuga kokkuleppe. Planeerimisseadus seda ei nõua.

Siimu sõnul on sõnastuste erinevus tekitanud palju segadust ja küsimusi, kummast seadusest tuleb lähtuda. Seepärast tahab rahandusministeerium sõnastuse ühtlustada ja viia kooskõlla teiste üldplaneeringuga seotud piirangutega. "Üldplaneeringuga saab seada veel palju muid piiranguid, näiteks rohealadele, maastikule, aga ühegi teise piirangu puhul ei ole sellist eeldust, et selleks peaks olema kokkulepe maaomanikuga," ütles ta.

Massilist piiramist ei tule

Siim ei näe, et seadusemuudatuse jõustudes hakataks massiliselt lageraiet piirama. "See on ainult elanike ohutuse tagamiseks. Konkreetne säte puudutab ainult sellist eesmärki. See ei ole piirang ükskõik mis eesmärgil," rõhutas ta ja lisas, et omavalitsused peavad seadust täitma.

Henrik Välja ei oska aga enda sõnul ette kujutada sellist olukorda, kus lageraie võiks inimeste elukeskkonda sedavõrd ohustada. "Kui inimene elab metsaservas, siis ta peaks aru saama, et see mets ei ole seal staatiline, sõltumata sellest, kas seda majandada või mitte. Muutused toimuvad igal juhul, ohustab teda torm või tuli. Mida selle majandamise piiramisega tegelikult kaitstakse või saavutada üritatakse, jääb segaseks," rääkis Välja.

Tema sõnul on lageraiet seni piiratud eelkõige rohealade ja kogukonna puhkealade eesmärgist lähtuvalt. On tahetud rohkemgi piirata, kuid tavaliselt on kavatsus jäänud sinnapaika, kui omavalitsus saab aru, et peab tegemata jäänud lageraie kompenseerima, ega leia selleks raha.

Kahjutasu pole aga sugugi kindel. Nimelt on Siimu sõnul riigikohtu lahenditest ja seadustest kõlama jäänud põhimõte, et iga piirang ei ole ilmtingimata hüvitatav. "Tuleb vaadata konkreetset piirangut, kui intensiivne ta on. Kui palju takistab omanikul oma kinnistut näiteks kasutada – kas osaliselt või on kasutamine tehtud täiesti võimatuks. Seal on suur vahe sees," selgitas Külli Siim ja lisas, et kindlasti pole hüvitamine välistatud, kui eeldab iga üksikjuhtumi eraldi hindamist.

Maaomanikud ootavad enda huvidega arvestamist

Metsaomanikega ühes paadis paistab olevat ka keskkonnaministeerium, kellega rahandusministeerium praegu arutelusid peab. Siimu sõnul on keskne murekoht hirm, et kohalikud omavalitsused ei kaasa piisavalt metsaomanikke, kes omakorda ei saa oma õigusi kaitsta. Samas rõhutas ta, et seaduse järgi tuleb igasuguse piirangu seadmisel maaomanik personaalselt menetlusse kaasata. Seega kui seadus muutuks, ei ole küll metsaomaniku nõusolekut lageraie piiramisel vaja, kuid otsustusprotsessis peab ta osalema.

"Piirangute seadmise põhimõtted üldplaneeringuga on ju kõik ühesugused," selgitas Siim. "Kui mingigi piirang omanikule võib tekkida, siis tuleb ta menetlusse kaasata. Tema arvamus tuleb kindlasti välja selgitada ja võimalusel sellega arvestada ning mittearvestamist põhjendada."

Kui palju on aga omavalitsustes üldse kompetentsi, et lageraie vajalikkuse üle otsustada? Külli Siim leiab, et suuremates omavalitsustes probleeme pole, keerulisem on väiksematel. Küll aga on rahandusministeerium kaasa aidanud, korraldanud koolitusi ja selgitanud, kuidas otsuseid teha. Henrik Välja hinnangul näitab senine kogemus, et omavalitsustes sellist kompetentsi pole.