Ajakirjanikud Andrus Karnau ja Harry Tuul tegid Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" kokkuvõtte käesoleva nädala ajaloolisest naftahinna uudisest ja leidsid, et see näitab suuresti maailma ebakindlust.

Ajakirjanikud rääkisid ajaloolisest esmaspäevast, kui USA nafta hind kukkus sügavale miinusesse – hind oli -37 dollarit barreli eest.

"Tehingute maht iseenesest oli suhteliselt väike tol päeval. Kui hästi lihtsustatult öelda, siis oli see viimane päev, kui nii-öelda arveid esitada eelmise kuu eest. Ja osad inimesed avastasid, et neil ei ole enam naftat kellelegi müüa ja siis nad otsisid põhimõtteliselt kanistreid või anumaid mööda USA-d, et kuhu seda panna. Selleks, et keegi neid vastu võtaks, siis nad pidid põhimõtteliselt peale maksma," selgitas Tuul.

"See näitab seda, kui ebakindel on maailma ja turud. Ei osata käituda, kui juhtuvad sündmused, mida me kunagi ette ei näinud," lausus ta.

"Me elamegi maailmas, kus on negatiivsed (laenu- toim.)intressid, negatiivne nafta hind," näitlikustas Tuul.

Tuul rõhutas võrdluseks, et Brenti indeksi järgi ei ole nafta hind miinusesse läinud.

Andrus Karnau sõnul unustas Tuul, et negatiivse hinna tingis tegelikult nafta puurimise eripära.

"See põhjus on ju selles, et kui oled ühe korra augu teinud maardlasse, siis nafta purskab sealt niikaua, kuni see maardla saab tühjaks või kuni sa otsustad selle augu plommida. See on selline protsess, mida ei ole võimalik peatada või edasi lasta, nagu käib veekraanist vee laskmine," sõnas Karnau.

Tuule sõnul ongi seetõttu USA muutunud nafta eksportööriks.