"AK. Nädal" uuris, kuidas on viiruse levik inimeste puhkuseplaane mõjutanud

Et eriolukord on elu pea peale pööranud, uurisid ERR-i korrespondendid inimestelt üle Eesti, kuidas on koroonapandeemia nende suviseid puhkuseplaane mõjutanud.

Nii mõnigi inimene ütles "Aktuaalsele kaamerale", et plaanis suvel minna välismaale, kuid koroonaviiruse tõttu on tulnud oma plaanid ümber teha.

"Mu vanemad pidid tulema Ameerikast Saksamaale ja me pidime minema neile vastu Berliini, külla - see jääb ära igal juhul. Selles mõttes, see on kurb, et pole aastaid näinud ja oleks olnud suurepärane võimalus, aga mõistame olukorda," ütles üks tänavaküsitlusele vastanu.

"Me plaanisime minna Islandile matkale pojaga, aga nüüd jääb vist sel aastal ära," tõdes teinegi inimene.

"Kahjuks on mõjutanud nii palju, et oli plaanis külastada sõpradega vanu militaarobjekte Poolas, aga kahjuks nüüd see reis jääb ära," ütles Jõhvis elav inimene.

"Meil oli plaanis minna suvel Norrasse, aga ilmselt jääb see nüüd ära. /.../ Meil oli mitu aastat plaanis minna ja nüüd sel aastal oli kindel, et on minek," ütles Paides tänavaküsitlusele vastanu.

On aga ka inimesi, kes ei ole jõudnud puhkuseplaane teha. "Puhkused alles tulevad, eks seda ole näha," ütles üks vastanutest.

"Puhkuseplaane ei ole saanud teha, sest praeguses olukorras on olulisem tagada pere toimetulek," sõnas teine.

"Ausalt öeldes selliseid suuri plaane ei ole tehtud, mida mõjutaks. /.../ Tavaliselt olen Hiiumaal olnud," ütles Paides elav inimene.

"Eks ilmselt jääb võib-olla jaanipäev pidamata. Tuleb kodus pidada, sõprade keskis," tõdes üks vastanu.