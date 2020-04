Esmaspäev toob üksikutes kohtades sadu

Uue nädala algus toob muutliku pilvisuse, kuid sadu on vaid üksikutes kohtades.

Esmaspäeva öösel sajab kohati vähest vihma või lörtsi. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 2 külma- ja 4 soojakraadi piiresse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati vähest vihma või lörtsi. Puhub valdavalt nõrk põhjakaare tuul ja sooja on kuni 4 kraadi.

Päeval on ilm muutliku pilvisusega. Ennelõunal sajab Ida-Eestis veel kohati veidi vihma või lörtsi, aga päeva peale väheneb vihmavõimalus ka seal. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, pärastlõunal saartel ja Liivi lahe ümbruses on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 4 kuni 10 kraadi.